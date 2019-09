BRUDD: Kristine Riis og Jon Niklas Rønning, her i november 2017. Foto: Frode Hansen

Slutt mellom Jon Niklas Rønning og Kristine Riis

Forholdet over, under fem måneder etter at de fikk barn sammen.

De to komikerne har vært et par de siste to årene.

– Jeg kan bekrefte at det er slutt mellom oss. Utover det har jeg ikke lyst til å si noe, sier Kristine Riis (37) til VG.

Hun er i fødselspermisjon fra jobben som programleder i NRK, hvor hun er å høre i «Nitimen» og se i komiserien «Vikingane».

VG har vært i kontakt med Jon Niklas Rønning (40). Han ønsker ikke å kommentere bruddet, men Rønnings manager, Elina Krantz, bekrefter bruddet overfor VG.

Det skal ha skjedd ganske nylig.

For kort tid siden ble paret omtalt i Se og Hørs papirutgave, i forbindelse med en premierefest de deltok på sammen, for et show som hadde premiere 21. august.

Da hadde de nybakte foreldrene, som fikk baby 30. april, barnefri.

– Familien stiller opp, og i kveld er det mine foreldre som trår til, sa Riis til magasinet da.

Kjent hverandre lenge

I et intervju med VG i januar fortalte de to at de falt pladask for hverandre på bursdagsfest i september 2017.

I intervjuet fortalte Riis at de to møttes allerede for rundt 20 år siden, den gang i skolerevymiljøet.

Paret fikk en del oppmerksomhet i sommer, da de dro på seks ukers storbyferie i Budapest med sin nyfødte sønn Charlie (snart 5 md.) og Rønnings fem år gamle sønn Gabriel fra et tidligere forhold.

Derfra viste de bilder som ga et usminket inntrykk av hvordan en slik familieferie kan fortone seg – langt fra den friksjonsfri glansen som preger mange feriebilder på Instagram.

– Det er ikke sånn at det ikke er slitsomt å ha sommerferie med en femåring og et spedbarn. Det er ikke sånn at «nei, vi er bare uthvilte hele tiden». Det er våkenetter som det ville vært om vi var hjemme, sa Riis da, til TV2.

Mye borte

Rønning er for tiden på norgesturné med enmannsshowet «Jeg reiser alene».

– Det er gøy å stå på scenen med en forestilling jeg er stolt av, men så er det jo de evige greiene med at det er vanskelig å være langt borte i avstand. Samtidig er jeg veldig glad for at jeg får jobbe med det jeg elsker, sa han til TV2 i sommer.

