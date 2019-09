Amalie Snøløs kysser med kvinne i kjærestens TV-serie: – Sykt kleint

Den profilerte modellen og tidligere «Farmen»-deltageren debuterer som skuespiller i serien «Semester». Det blir til tider intenst.

Tidligere «Skam»-skuespiller Herman Tømmeraas (22) spiller én av hovedrollene i TV-serien «Semester», som til høsten er klar med sin tredje sesong. Denne gang med en splitter nytt skuespillertalent på rollelisten, nemlig Tømmeraas’ kjæreste, Amalie Snøløs (23).

– Dette er en serie som har fått veldig lite oppmerksomhet, men som har blitt strømmet av flere millioner og som også har blitt kjøpt opp av blant annet TV 4 og NRK. Jeg har vært med både foran og bak kamera, og har lært masse, forteller Snøløs til VG.

23-åringen har jobbet med dramaserien siden januar i år, og legger ikke skjul på at hun fortsatt har mye å lære.

– Det siste året har jeg vært på flere auditions. Det er fortsatt nytt for meg, men jeg har hele tiden hatt lyst til å jobbe på begge sider av kameraene for å lære mer. Og det føler jeg at jeg har gjort. Men å få jobbe og lære av så flinke folk gjør meg ydmyk. Jeg blir ydmyk av faget.

– Hvordan har du gått frem for å bli en habil skuespiller?

– Først og fremst har jeg brukt mye tid sammen med kjæresten min, Herman. I tillegg har jeg vært lenge i USA, for å bli bedre i engelsk. I denne serien snakker jeg Kristiansand-dialekt, og det har vært kjempeutfordrende. Å lære seg skuespillerfaget krever veldig mye, men jeg har vært villig til å investere tid, forteller hun.

FANT SAMMEN: I fjor vår kunne VG avløre at Amalie Snøløs og Herman Tømmeraas hadde blitt kjærester. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I sesong 3 av «Semester» spiller Snøløs rollekarakteren «Kari», og ifølge henne selv vil karakteren hennes vokse seg fram som en av hovedkarakterene i dramaserien. Og som du kan se i videovinduet over, tar det ikke lang tid før den tidligere «Farmen»-deltageren klemmer til, og kysser med jenta «Louise», spilt av Susanne Karin Moe.

– Hvordan var det?

– Haha, dette er mitt første TV-kyss, og første gang noensinne at jeg kysser med en annen kvinne. Men Susanne, som jeg kysser med, er en kjempegod skuespiller og etter hvert en like god venn. Sånn sett ble scenen enklere for meg. Jeg må si det er gøy å kjenne på følelser som jeg kanskje ikke ville kjent på i det virkelige liv, sier Snøløs, som ikke legger skjul på at scenen var litt over gjennomsnittet pinlig.

– Det regnet helt vilt på det tidspunktet, og jeg tittet rundt meg rett før vi skulle kysse og så at hele produksjonen sto i en busslomme og nistirret. Det var sykt kleint. Jeg måtte bare konsentrere meg om å leve i nuet.

– Og i serien er det kanskje sånn at du utvikler et forhold til denne jenta?

– Jeg kan ikke si for mye, men jeg kan vel røpe at «Kari» utvikler bånd til denne personen, ja, at «Kari» går gjennom en fase i livet som denne jenta tar del i. Denne serien tar opp temaer mange vil kjenne seg igjen i. Og det er en fin ting å være en del av.

FLERE JERN I ILDEN: I tillegg til sin jobb som modell, har Amalie Snøløs deltatt i både «Farmen» og «Skal vi danse». Nå har hun også blitt skuespiller. Foto: Hallgeir Vågenes

Det at kjæresten Herman Tømmeraas også spiller i «Semester», og det faktum at Snøløs kliner til med en annen jente, skapte ingen problemer, ifølge Snøløs.

– Herman er profesjonell og én av de største skuespillerstjernene vi har i landet. Han syntes det var helt greit, og har aldri sagt noe på det. Han vet hva dette innebærer.

Men: Den ferske skuespilleren sliter med å bli vant til å se seg selv på skjermen i sin nye rolle.

– Dette er jo første rollen min, og noe helt nytt. Jeg synes det er skikkelig ukomfortabelt! Jeg blottlegger følelsene mine, og viser dem i et annet menneske. Men for meg er dette en start, jeg ønsker å være ydmyk overfor dem som har mye mer erfaring enn det jeg har, sier hun til VG.

Manusforfatter og regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen er full av lovord om jobben Amalie Snøløs har gjort så langt.

– Jeg er veldig positiv til det hun har gjort både foran og bak kamera. Hun har mange ideer og er med på å utvikle karakteren. Amalie er ikke en trent skuespiller, men gjør det skikkelig bra. Hun er en oppvakt og smart dame med bein i nesa. Det har vært bare positivt, skryter Rolfsen til VG.

