TO MENN, TO BORD, TO VANNFLASKER: Bård Tufte Johansen (til venstre) og Atle Antonsen under premieren på «12 gode råd – fra to menn med lav utdanning» på Chat Noir i Oslo. Foto: Mattis Sandblad

Showanmeldelse «12 gode råd – fra to menn med lav utdanning»: Midtlivsfnise

Hvite menn som kler 50.

SHOW

«12 gode råd – fra to menn med lav utdanning»

Chat Noir, Oslo

Publikum: 550 (fullt)

Med: Atle Antonsen og Bård Tufte Johansen

Instruktør: Thomas Giertsen

Tekster: Atle Antonsen, Bård Tufte Johansen, Bjarte Arneson

Ideen bak «12 gode råd – fra to menn med lav utdanning», er god. Etter å ha bikket en viss alder, kall den gjerne «50», slutter Mann å ta inn ny kunnskap og informasjon, og ønsker i stedet å dele med seg av den han allerede har, uansett hvor mangelfull den måtte være.

Høres kjent ut? Når aldrende menn forteller hverandre om hva de har holdt på med i det siste, ligger det som regel en oppfordring bak: Dette gjør jeg. Så det bør du gjøre også. «Råd», heter det i programmet, «handler om å rettferdiggjøre egne valg».

De konkrete rådene – 12 i tallet – fremstår imidlertid som nokså ulne i denne forestillingen, som i sitt hjertes hjerte er et dobbelt standupshow, komplett med minimal scenografi, om ting og temaer i tiden – samt en del erfaringer fra to halvveis levde liv.

Da er det godt at det er to av landets ypperste komikere som står for moroa. For moro blir det.

RÅD 3: IKKE PELL DEG I NESA NÅR DU STÅR PÅ SCENEN: Bård Tufte Johansen (til venstre) og Atle Antonsen. Foto: Mattis Sandblad

Tufte Johansen (50) har en slags møtelederrolle, og rocker looken han var en pioner for på 1990-tallet: Dress og joggesko. Han er relativt deadpan, i hvert fall i forhold til kompanjongen, og får inn noen av de spisseste og spydigste dagsaktuelle poengene, godt trent som han er fra et visst TV-program.

Antonsen (50 han også) har noe som ser ut som en brunsnegle på overleppa nå om dagen, og er på sitt mest energisk joviale. Antonsen i fistel – som rasende og/eller uforstående: «det er vann!?» – er en av gavene som bare fortsetter å gi i norsk underholdning. Rent faktisk like morsomt hver gang.

Begge er tryggheten selv når de må improvisere med stakkarne på første rad.

Hva de snakker om? Innledningsvis mye og personlig om å være i langvarige forhold, som begge er, heri opptatt de håndfaste resultatene av disse forholdene –barn. (Antonsen, om det faktum at vi lager stadig færre av dem her i landet: «Da tenker jeg at barn må gå litt i seg sjæl»).

En del om egen barndom også. Tufte Johansen har en glimrende sekvens om hvor blåøyd han var, han som jo vokste opp i et godt kristent hjem: «Når de sa at gutter bare tenkte på én ting, trodde jeg de snakket om fisking».

SYNG MED DEN STEMMEN DU HAR: Det blir ikke Chat Noir-show uten en sang. Bård Tufte Johansen (til venstre) og Atle Antonsen stemmer i på Chat Noir. Foto: Mattis Sandblad

Men de snakker altså mye om om mer standuptypiske ting også, som flaskevann, kjipe rikinger, sosiale medier, dickpics og den norske insisteringen på å kose seg for enhver pris, gjerne på bekostning av miljøet. Sistnevnte i form av en ordrik sang, som Antonsen gyver løs på med glødende dødsforakt.

Man må jo ha en sang når man spiller forestilling på Chat Noir, må vite, der det sitter norsk revyhistorie i veggene. Dette showet har to og en halv slike, hvorav Tufte Johansen får sunget 50% av den ene før han blir dyttet ut av av spotlighten av en mikrofonkåt Antonsen.

Det er Antonsen og Tufte Johansen på sitt mest folkelige. Men akkurat idet man tar seg i å tenke at begge to ofte demonstrerer mer brodd i dagjobbene sine, henholdsvis i radioprogrammet «Misjonen» og «Nytt på nytt», og at noen av temaene de tar opp, føles en smule ferdigtygde, slår en av dem til med en punchline som sitter schmakk der den skal.

Og som man muligens må ha 50 år på nakken for å klare å lande med en så nonchalant, frydefull presisjon.

