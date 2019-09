NESTEN 25 MILLIONER: Cliff Richard har med onsdagens avtale fått nesten 25 millioner kroner i erstatning fra BBC. Foto: Jonathan Brady / PA Wire

Cliff Richard får 22 millioner kroner i erstatning fra BBC

I fjor ble han tilkjent 2,2 millioner kroner i erstatning fra BBC etter en dom i høyesterett. Nå har BBC gått med på å betale Cliff Richard 22 millioner kroner for å dekke popstjernens saksomkostninger. Men han er fortsatt ikke fornøyd.

Det er BBC som melder dette.

BBC ble av britisk høyesterett i fjor sommer dømt til å betale artisten en erstatning på tilsvarende 2,2 millioner norske kroner. Senere gikk kanalen med å betale 8,6 millioner kroner for å dekke hans saksomkostninger. Det er denne summen som nå er øket til 22 millioner kroner.

Richard (78) ble i 2014 etterforsket for en anklage om et overgrep mot en mindreårig gutt, som skal ha funnet sted i 1985. Han ble imidlertid hverken siktet eller arrestert.

BBC-journalister rapporterte fra etterforskningen, deriblant en ransakelse politiet i Berkshire foretok på en av Richards eiendommer. Richard selv opplevde denne mediedekningen som en «alvorlig invadering» av privatlivet, og gikk av den grunn rettens vei.

I retten forklarte Cliff Richard at han hadde brukt over 30 millioner kroner på å renvaske seg etter overgrepsanklagene fra 2014.

– Han er naturligvis glad for at det er oppnådd enighet med BBC om kompensasjon for saksomkostningene i denne saken. Men Sir Cliff har lidd store økonomiske tap i forbindelse med denne saken sier en talsperson for Cliff Richard.

