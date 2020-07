JETSETTER: Hermine de Clermont-Tonnerre, her i Cannes i 2001. Foto: JACK GUEZ / AFP

Franske «prinsesse» Hermine krasjet med motorsykkel – døde

Hertugdatter Hermine de Clermont-Tonnerre (54) svevde mellom liv og død i fire uker.

Nå nettopp

Familien har ventet i over en uke med å opplyse om at hun er gått bort, men forteller nå at 54-åringen døde 3. juli.

«Hermine de Clermont-Tonnerre, født i 1966, har forlatt oss etter en måned i koma ved Kreml Bicetre-sykehuset etter en tragisk motorsykkelulykke. Hun døde omgitt av alle sine nærmeste», lyder det i kunngjøringen, ifølge franske Point De Vue.

Prinsessestatus

Hermine kalte seg selv prinsesse, og skal også ha blitt betraktet som det i Frankrike. Når hun nå er død, melder medier verden over om at Frankrike har mistet en prinsesse.

Men selv om hun hadde kongelig blod i årene, var ikke 54-åringen formelt prinsesse, men datter til det franske hertugparet av Clermont-Tonnerre, Charles Henri og hertuginne Anne Moranville. Henri er den 11. hertugen i rekken i Clermont-Tonnerre-slekten.

«Familien vil bevare minnet om en fantastisk kvinne med et stort hjerte, som alltid hadde tid til andre», lyder det fra de pårørende.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

2012: Hermine de Clermont-Tonnerre på en kjendisfest i Paris i 2012. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

«Prinsesse» Hermine var tidligere gift med forretningsmannen Alastair Cuddeford, og hun etterlater seg to barn.

Motorsykkelen var en av hennes store lidenskaper. Jetsett-kvinnen, som elsket festligheter, fart og spenning, jobbet tidligere som stylist, skuespiller og journalist. Hun har i tillegg skrevet flere bøker.

Flere nyheter på VG Rampelys:

Publisert: 12.07.20 kl. 14:37

Les også

Mer om Frankrike Kongelige

Fra andre aviser