Kygo slipper låt med Tina Turner

Kygo skriver på Twitter at han skal slippe låt sammen med rockelegenden Tina Turner.

– Jeg kan ikke tro at jeg slipper en låt med Tina Turner på fredag, skriver Kygo på sin Twitter-konto.

Vedlagt er et bilde av Kygo og Tina Turner, med teksten «Kygo x Tina Turner, What’s love got to do with it».

– «What’s love got to do with it» er en av mine favorittlåter gjennom tidene, og det føles uvirkelig å få muligheten til å jobbe med en så legendarisk artist. Kan ikke vente til dere alle får høre det, skriver han.

Tidligere har bergensartisten gjort remikser av låter fra artister som Whitney Houston, Coldplay og Ed Sheeran.

Tina Turner er blant verdens mest kjente artister, og har i løpet av sin karriere solgt over 200 millioner plater verden over. Hun skal også ha solgt flere konsertbilletter enn noen annen soloartist. Hun har hatt hits som «The Best», «Proud Mary» og «Let’s stay together».

