ARRESTFOTO: Stormy Daniels på Columbus-politiets «mugshot» i fjor. Foto: Handout . / X80001

Columbus må betale over fire millioner til pornostjernen Stormy Daniels

Myndighetene i Columbus, hovedstaden i Ohio, må bla opp etter at politiet gikk «undercover» på en strippeklubb og pågrep Stormy Daniels (40).

Nå nettopp







Den aktuelle hendelsen skjedde i juli i fjor. Daniels ble arrestert på strippeklubben basert på påstander om at hun skal befølt en sivil politimann på en seksuell måte på strippeklubben Sirens – etter at hun hadde opptrådt der.

Få timer etter arrestasjonen valgte imidlertid statsadvokaten i Columbus å droppe saken mot Daniels.

Nå melder ABC News at byen Columbus har inngått en avtale om å betale over fire millioner kroner i oppreisning til den omstridte pornoskuespilleren. Begge parter mener angivelig at dette er «et passende beløp» saken tatt i betraktning.

Daniels, som hevdet seg ærekrenket, gikk nemlig til sak fordi hun mente flere politimenn i Columbus hadde konspirert og forsøkt å lokke henne i en felle for å sverte henne i kjølvannet av sex-påstandene om president Donald Trump (73).

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Fått med deg? Pornostjernen hedret av bystyret i Hollywood

I forrige måned ba politisjefen i Columbus, Tom Quinlan, om at to polititjenestemenn bør få sparken for sin deltagelse i undercover-aksjonen. Han skal også ha bedt om at to andre suspenderes, samt at ytterligere en person får en reprimande. Sakene er til behandling.

Daniels fikk i fjor vår hele verdens oppmerksomhet rettet mot seg fordi hun hevdet at hun hadde sex med Donald Trump i 2006.

Stephanie Clifford, som hun opprinnelig heter, saksøkte Trump og hans advokat Michael Cohen. Hun hevder at Cohen betalte henne 130.000 dollar bare noen dager før valget i 2016, for å få henne til å holde tett om det påståtte seksuelle forholdet.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

KONTROVERS: Donald Trump nekter for å ha hatt sex med Stormy Daniels. Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bakgrunn: – Denne mannen forsøkte å true meg til taushet

Trump bekrefter å ha refundert et beløp til sin advokat, som ble brukt til å inngå en privat kontrakt mellom to parter – kjent som en «taushetsavtale». Han benekter imidlertid å ha hatt en seksuell relasjon med pornoskuespilleren.

Stormy Daniels: Pornojobbingen hjalp meg å takle oppmerksomheten

I mars i år avviste en føderal dommer i USA Stormy Daniels’ søksmål mot Trump og Cohen for å få opphevet taushetserklæringen.

I fjor ble et annet søksmål mot Trump også avvist. Det søksmålet gjaldt ærekrenkelser, og Daniels ble av retten pålagt å betale advokatutgiftene til Donald Trump på nesten 2,5 millioner kroner.

Publisert: 01.10.19 kl. 20:11







Mer om