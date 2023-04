Kate Bush-låten «Running Up That Hill» fikk en revival i forbindelse med Netflix-serien «Stranger things».

Kate Bush kan vinne pris – takket være «Stranger Things»

Kate Bush kan vinne britenes prestisjetunge låtskriverpris Ivor Novello, hele 38 år etter at låten hun er nominert for utkom.

NTB

Kate Bush er nominert for «Running Up That Hill» i kategorien for mest spilte låter, og kan dermed ligge an til å vinne sin tredje Ivor Novello-pris.

Hun har tidligere vunnet for beste låttekst i 1979 med «The Man With The Child In His Eyes» og for beste sang i 1987 med «Don't Give Up» i duett med Peter Gabriel. «Running Up That Hill» ble nominert i 1986, men tapte for Tina Turners «We Don't Need Another Hero», ifølge BBC.

Det er naturligvis takket være «Stranger Things»-serien på Netflix at «Running Up That Hill» fra 1985 gjorde et gedigent comeback på hitlistene. Nå må den kappes med ungdommer som «As It Was» med Harry Styles, de to Ed Sheeran-låtene «Bad Habits» og «Shivers» samt «Heat Waves» fra Glass Animals.

«Bad Habits» var nominert også i fjor, og det er første gang en låt er blitt Ivor Novello-nominert to år på rad.

Harry Styles kan notere seg for flest Ivor Novello-sjanser med tre nominasjoner. Prisene deles ut 18. mai i London, og der vil Sting bli innlemmet i Ivor-akademiet for sin innsats i The Police og som soloartist.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post