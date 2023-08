HOLLYWOOD-STJERNE: Gal Gadot på den røde løperen før premieren av «Barbie».

Gal Gadot til VG: − Liker ikke å føle meg ensom

Filmstjernen forteller VG hva hun ikke ville ofret for kjendisstatusen.

– Ære og berømmelse er ikke håndgripelig. Det er ikke ekte. Derfor er det heller ikke en prioritet for meg.

«Wonder Woman»-stjernen Gal Gadot (38) åpner seg overfor VG i et intervju i forbindelse med den nye Netflix-filmen «Heart of Stone». Der spiller den israelske Hollywood-skuespilleren karakteren Rachel Stone, en hemmelig agent à la James Bond og Ethan Hunt.

HEMMELIG AGENT: Gal Gadot som agent Rachel Stone i Netflix-filmen «Heart of Stone»

– I «Heart of Stone» lever du etter mantraet ingen venner, ingen forhold. Som en suksessrik skuespiller i en tøff Hollywood-bransje, kan du kanskje relatere deg litt til det?

– Forholdene i livet mitt har førsteprioritet. Jeg har en vennegjeng hjemmefra jeg har vært sammen med siden barneskolen. Og vi er veldig nær hverandre innad i familien min. Det som gjør meg lykkelig i livet er relasjonene mine.

38-åringen slo gjennom i Hollywood tilbake i 2009 med rollen som Gisele Yashar i den fjerde «Fast and Furious»-filmen, før hun for alvor ble et filmnavn å regne med da hun landet rollen som superheltinnen «Wonder Women» i «Batman v Superman: Dawn of Justice» i 2016.

Hun blir ikke arbeidsledig med det første heller. I tillegg til «Heart of Stone» blir Gadot å finne som den onde dronning Grimhilde i en kommende liveaction liveactionBegrep som benyttes for å fortelle at en film er basert på en tegneserie eller animasjonsfilm. Film som ikke er animasjonsfilm. -versjon av «Snøhvit», samt den ikoniske faraoen «Cleopatra» i en film om den egyptiske dronningen.

Nylig ble hun fotografert på den røde løperen til «Barbie»-premieren i Los Angeles. Gadot er nemlig lykkeligst når hun er omkranset av mennesker.

– Jeg er glad i folk og veldig dårlig på å være for meg selv. Jeg liker ikke være alene eller føle meg ensom. Folk betyr alt for meg, sier Gadot til VG.

«Heart of Stone» kommer 11. august på Netflix.

Se flere film- og seriesaker i Blåkkbøster på VGTV: