Nytt superpar: Nina Agdal og Logan Paul

«Heldige meg» skriver Youtube-stjernen Logan Paul til bilder av seg selv og den danske supermodellen Nina Agdal.

Flere internasjonale medier har de siste månedene omtalt romansen mellom Paul (27) og Agdal (30).

I oktober ble de blant annet avbildet av The Sun sammen på stranda i Miami. Logan har i tillegg postet flere kryptiske bilder og videoer av Agdal på sin Instagramhistorie som har fått følgerne til å spekulere.

Ingen av dem har så langt kommentert ryktene, men søndag postet Paul et innlegg med sine 24 millioner følgere - som mye tyder på at de to er et par og nå «Instagram-offisielle».

På et av bildene omfavner de hverandre, på et annet løfte Paul Agdal mens de ser på hverandre og smiler stort.

«Lucky me», eller «heldige meg», har Paul skrevet til innlegget.

Paul er verdenskjent Youtuber. De siste årene har han og lillebroren Jake Paul skapt mye blest etter å ha utfordret kjendiser i bokseringen.

Agdal har tidligere gjort jobber for Victoria's Secret og blitt stemt frem som Sports Illustrated «nykommer» i 2012.

Fra 2016 til 2017 fikk hun også mye oppmerksomhet som følge av romanserykter med skuespiller Leonardo DiCaprio.