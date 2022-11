1 / 8 Tidligere kulturminister Åse Kleveland. NRK-profilene Annette Groth, Einar Lunde og Ingvild Bryn. Nina Owing. Nils Gunnar Lie. Thor Gjermund Eriksen, tidligere kringkastingssjef. Nyhetsdirektør i NRK Helje Solberg. forrige neste fullskjerm

Tomm Kristiansen bisettes i dag: − En bauta

Den tidligere NRK-journalisten og forfatteren Tomm Kristiansen bisettes torsdag fra Mortensrud kirke i Oslo.

Kristiansen døde av hjertesvikt 6. november. Han ble 72 år gammel.

Han etterlater seg kone og to voksne barn.

Kristiansen var kjent som «Stemmen fra Afrika». Han var NRKs korrespondent med base i Zimbabwe fra 1990 til 1994 og i Sør-Afrika fra 2002 til 2006.

– Han var en bauta, en forteller av verdensklasse, sier tidligere utenrikssjef i NRK Knut Magnus Berge til VG.

Kristiansen gikk av med pensjon da han fylte 70 år, men var aktiv til det siste.

Bare to uker før sin død ga han ut sin 17. bok, Afrika på 200 sider, som tar for seg kontinentets historie fra menneskehetens begynnelse til i dag.

SISTE FARVEL: Torsdag tar familie, venner og kolleger et siste farvel med NRK-profilen Tomm Kristiansen, også kjent som «Stemmen fra Afrika».

Mortensrud kirke ligger sørøst i Oslo. Gudshuset reist i 2002 har fått en rekke arkitekturpriser og er utpekt til et av etterkrigstidens viktigste bygg i Norge.

En stor sørgeskare har innfunnet seg i kirken. Flere busser er kommet med NRK-medarbeidere som ønsker å ta farvel med en kjær og respektert kollega.

Kisten er prydet av mange kranser og siste hilsener. Ved bårens fot er en treskulptur av en flodhest.

Tidligere kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier om Kristiansen:

– Han var en utrolig fin type. Alltid engasjert, også i nye kolleger.

KIRKEN: Mange sørgende deltar i Mortensrud kirke.

Eriksen sier at Kristiansen den gang han var kringkastingssjef stadig vekk ringte ham om morgenen og spurte om han hadde tid til en kopp kaffe.

– Da hadde han gjerne på hjertet at noen andre hadde gjort en god jobb og oppfordret meg til å ringe ham eller henne med noen rosende ord.

– Alltid nærværende

Nåværende utenrikssjef Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier at Tomm Kristiansen på sett og vis aldri egentlig sluttet i NRK.

– Han var alltid nærværende, alltid levende engasjert, godt likt av alle.

I et minneord skrev Knut Magnus Berge og Sigurd Falkenberg Mikkelsen at Tomm Kristiansen var fortelleren som brakte Afrika inn i stua til det norske folk.

– Gjennom et langt arbeidsliv i NRK, gjennom et forfatterskap som varte helt til det siste, et formidabelt livsverk, skrev Berge og Mikkelsen.

Nina Owing kaller sin avdøde kollega en genuin forteller:

– Han klarte å gjøre oss interessert i felt vi vanligvis ikke interesserte oss for.

I et intervju med VG i 2021 fortalte Tomm Kristiansen om et dramatisk liv, at han i realiteten hadde vært død flere ganger. At han ikke lenger fryktet døden:

– Jeg gruer meg ikke til å dø, men det er vemodig.