Falt om under «Allsång på Skansen»: − Han har det etter forholdene bra

Den svenske countryartisten David Ritschard (34) måtte hjelpes av scenen under det direktesendte TV-programmet tirsdag kveld.

Hendelsen skjedde under sesongavslutningen av det populære SVT-programmet «Allsång på Skansen», Sveriges versjon av «Allsang på grensen».

Ifølge den svenske avisen Aftonbladet sang Ritschard sin egen låt «Duplantis Blues» på scenen før han falt om.

– Oi. Jeg tror vi må avbryte, sa programleder Pernilla Wahlgren da hendelsen skjedde.

Artisten ble hjulpet ut mens showet fortsatte. Kort tid etterpå kom beskjeden fra Wahlgren:

– David har det bra der bak. Han er oppe på beina og tas hånd om. Fantastiske nyheter.

– Fikk raskt hjelp

David Ritschards pressekontakt Ebba Lindqvist sier til Aftonbladet at artisten er i ferd med å innhente seg etter hendelsen.

– David besvimte kort tid etter sin opptreden og intervju på scenen. Han fikk raskt den hjelpen situasjonen krevde, og han har det etter forholdene bra, sier hun.

Etter programmet sier programleder Pernilla Wahlgren at hun har alle mulige følelser etter tirsdagens program – det siste for sommersesongen.

– Det var både glede, drama, uro og lettelse, sier hun til Aftonbladet.

– Jeg så at han besvimte og ble veldig bekymret, sier hun videre.

SVT: – Alt kan skje i en direktesending

Produsent Haida Jamshidi i SVT skriver i en tekstmelding til den svenske avisen at de ikke vet hva som skjedde, men at kanalen vil gi Ritschards den støtten han trenger.

– Det viktigste for oss akkurat nå er at han har det bra. Mer kan vi ikke si nå. Alt kan skje i en direktesending og vi prøvde å håndtere det på best mulig vis. Vi forsto raskt at det ikke var livstruende, sier Jamshidi til Expressen.

