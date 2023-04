INNGREP: Niklas Baarli med sykehusselfie. Han gir VG tillatelse til å bruke bildet.

Nyoperert Niklas Baarli: − Ikke særlig godt

Niklas Baarli (33) har operert kjeven og sier han knapt kjenner seg selv igjen.

TV-kjendisen og radioverten la søndag ut et innlegg på Instagram, der han forklarer at han forklarer «store bollekinn» med at han har vært gjennom et kirurgisk inngrep.

Til VG forklarer Baarli at han tirsdag i forrige uke ble operert på St. Olavs hospital i Trondheim tirsdag.

– Jeg har hatt et stadig økende underbitt, som har ført til økende fare for drukning i dusjen, fleiper han, før han opplyser at problemet har gitt ham mye hodepine.

– Det er blitt verre og verre, og jeg fikk vite at det kom til å bli et enda større problem med årene. Det ønsket jeg ikke å sitte og vente på.

Flyttet overkjeven

Etter konsultasjoner ved sykehuset, bestemte de å operere.

– Sykehuset i Trondheim er de eneste som utfører denne operasjonen. Nå har de flyttet overkjeven frem, forklarer Baarli.

HOVEN: Niklas Baarli er sykmeldt.

Operasjonen varte i et par timer og ble utført under narkose. Det er ifølge Baarli et nødvendig medisinsk inngrep, så han får utgiftene dekket.

To døgn tilbrakte han på sykehuset. Nå er han på hytta i Lygna på Hadeland og prøver å komme til hektene.

– Men det er ikke noe særlig godt, sier han om etterdønningene.

– Det føles som jeg er blitt påkjørt av en truck. Jeg håper mobilen, vennene og jeg selv kjenner meg igjen etter hvert.

Tilbake over påske

Baarli har ikke fortalt offentligheten at han skulle opereres.

– Nei, jeg har ikke annonsert det, sier han og ler.

33-åringen, kjent fra blant annet «Farmen kjendis», «Sofa», «Alt min far ikke har lært meg» og« God kveld Norge», er nå sykmeldt fra jobben som radiovert i «Frokostshowet» på P5.

– Men jeg håper å være tilbake på lufta tirsdag over påske.

– Det blir spennende å se om det er denne hovne karakteren som dukker opp, spøker han.

Det er ikke første operasjon Baarli har vært gjennom. På denne tiden for tre år siden, fikk han operert ni cm. lange skruer inn i ryggen etter en ulykke på Filippinene.

Den gangen var påkjenningen enda større.