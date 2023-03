HØYTIDELIG: Bruce Springsteen og president Joe Biden i Det hvite hus tirsdag.

Her får Bruce Springsteen medalje av president Joe Biden

President Joe Biden (80) trakk frem verdens «urokkelige kjærlighet» for Bruce Springsteen (73) da rockeren besøkte Det hvite hus tirsdag.

– En dikter-trubadur og en skildrer av amerikansk liv, motstandskraft, håp og drømmer, sa presidenten under den høytidelige medaljeseremonien, ifølge ABC News.

Bruce Springsteen var én av 22 markante kunstnerskikkelser som ble belønnet med heder og ære under «The National Medal of Art»-utdelingen.

Biden fremhevet Springsteens meritter og priser, deriblant artistens 20 Grammy-statuetter og Oscar-trofé.

– Millioner av fans verden over, på tvers av generasjoner, har en urokkelig kjærlighet til Bruce Springsteen, sa Biden.

– Some people are born to run, la presidenten til – med henvisning til rockeikonets «Born To Run»-klassiker fra 1975.

BLIDE: Bruce Springsteen og Joe Biden.

Blant de andre som fikk den prestisjetunge medaljen hengt rundt halsen, var skuespiller Julia Louis-Dreyfus (62), TV-profil og skuespiller Mindy Kaling (43) og sanger Gladys Knight (78).

Biden berømmet alle mottagerne for at de har gitt folket en dypere forståelse av samfunnet, samt bidratt til et bredere engasjement innen historie, litteratur, filosofi og andre områder.

– Fremfor alt er dere mestere på hvert deres felt, sa presidenten.

Louis-Dreyfus rødmet og neide da Biden utstyrte ham med medalje. Etterpå kysset hun ham på kinnet.

STOLT: Julia Louis-Dreyfus får medaljen rundt halsen.

HJERTELIG: Gladys Knight og Joe Biden.

HEDRET: Mindy Kaling pekte opp mot himmelen da hun ble utstyrt med trofeet.

