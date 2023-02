NYSATSING: Amazone Prime satser stort i norden, blant annet med programmet «Good Luck Guys».

Deltagere ut mot produksjonen: − På ekte skummelt

Flere av deltagerne i Amazon Primes nye realitykonkurranse kritiserer sikkerheten under innspillingen. - Hele veien vår viktigste prioritet, svarer produksjonen.

Fredag 20. januar hadde realitykonkurransen «Good Luck Guys» premiere på strømmetjenesten til Amazon Prime – Prime Video.

Programmet er et av strømmetjenesten store satsinger i Norden.

Konseptet: Tolv kjente ansikt sendes til Thailand for å konkurrere parvis, og lever med lite mat og under dårlige kår.

Etter de fem første episodene har det gått hardt for seg:

Allerede første kveld kollapser Cathrin Prana og må forlate produksjonen. Ifølge partneren hennes Magnus Waaler blir de to så forlatt på et hotell over et halvt døgn uten telefon og tilsyn.

Influencer Jenny Huse trenger legehjelp etter hun skal ha fått et skorpionstikk. I en konkurranse noe senere faller hun, og sier hun har smerter som følge av at hun har bristet ribbein.

Artist Raylee er gjennom flere episoder bandasjert over begge skuldrene som følge av sår fra konkurranse.

Modell Nora Emilie Nakken får infeksjon på øynene, og sier hun gjennom oppholdet ble hastekjørt til sykehuset tre ganger.

Se video av Nakken: Risikerte å bli blind

VG har spurt deltagerne om hvordan de opplevde sikkerheten under innspillingen.

Selv om flere roser produksjonen, kommer også flere med kritikk mot sikkerheten. Underveis i innspillingen tok produksjonen selvkritikk, ifølge flere av deltagerne.

Se hva produksjonen svarer lenger ned i saken.

Influencer Jenny Huse sier hun ikke fikk nødvendig hjelp etter hun skal ha blitt stukket av en skorpion. Årsaken skal være at produksjonen glemte å legge igjen en walkietalkie da de var alene den påfallende natten.

KONKURRERER: Tim Kristian Holter Moen og Jenny Huse er blant deltagerne som konkurrerer i «Good luck guys».

– Produksjonen var der og filmet da det skjedde, så dro de for kvelden. Jeg glemte det litt ut før jeg på kvelden plutselig kjente at jeg holdt på å besvime.

Huse sier hun mistet pusten og følelsen i deler av kroppen, og at hun var veldig redd.

Gråt av frykt

Flere av deltagerne vitnet hendelsen. TV-profil Erlend Elias sier han holdt Huse i hånden da hun besvimte.

– Det var ingen til stede, vi var helt alene.

– Hun ble båret til den svære bambusveggen som sperret oss inne. Vi kom ikke ut av plassen. Det var på ekte skummelt, sier artist Raylee.

NYTT REALITYKONSEPT: Deltagerne blir utfordret i ulike fysiske konkurranser.

Flere av deltagerne VG snakker med beskriver en dramatisk situasjon.

– Jeg hadde Jenny på ryggen, livløs løpende oppover. Jeg gråt så mye, sier artist Benjamin Strand.

– Vi hadde ikke walkietalkie, ingen til å hjelpe oss. Vi var helt alene, sier realityprofil Cecilie Andrea Varela og fortsetter:

– Det var dårlig sikkerhet på det tidspunktet. Vi ble redde, og det var skummelt fordi vi følte oss hjelpeløse og at ingen hadde skikkelig ansvar for oss.

BLE REDDE: Benjamin Strand og realityprofil Cecilie Andrea Varela beskriver en dramatisk situasjon da Jenny Huse ble dårlig under innspillingen.

Huse sier hun opplevde å ikke bli tatt seriøst da hun omsider fikk legehjelp og fortalte om smertene.

– Det var grusomt. Uansett hvor vondt jeg hadde det så ble jeg ikke sendt ut eller tatt seriøst, sier hun.

– Følte dere at produksjonen passet godt på dere?

– Nei, overhodet ikke.

Produksjonen beklager

Flere av deltagerne har uttalt at de fikk beskjed av produksjonen om at «det burde ha vært bedre».

Da VG først var i kontakt med produksjonsselskapet Mastiff var de gjennomgående svarene at sikkerheten «vanskelig kunne ha vært bedre».

Etter at VG snakket med flere deltagere og tok kontakt på nytt, har de snudd.

PROGRAMLEDERE: Lasse Matberg og Tonje Frigstad leder realitykonkurransen.

– Flere av deltagerne sier de har fått en beklagelse av produksjonen. Nekter dere for dette?

– Produksjonen var og er veldig opptatt av at våre deltagere alltid skal føle seg godt ivaretatt. Om det er noen som har hatt opplevelser underveis hvor dette ikke har vært tilfelle, så beklager vi det, sier produsent Morten A. Mjønes i en e-post og fortsetter:

– Samtidig er det viktig å presisere at selve programkonseptet nettopp spiller på å ta deltagere godt utenfor deres komfortsoner. Sikkerheten var hele veien vår viktigste prioritet med ambulanse, akuttlege og sykepleiere i umiddelbar nærhet til deltagerne.

VG har bedt om kommentar fra Amazon Prime, som henviser til produksjonsselskapet Mastiff.

– En feil

Realityprofilene Johannes Magnusson Bettina Buchanan er blant deltagerne som sier de følte seg godt ivaretatt av produksjonen. Sistnevnte sier det skjedde en «glipp» kvelden Huse ble dårlig.

– Det var en glipp i sikkerheten fordi de glemte å legge igjen en walkietalkie til oss. En feil som absolutt ikke var bra selvfølgelig, men ellers var sikkerheten veldig god og produksjonen tok seg veldig godt av oss.

Deltager Magnus Waaler sier han fikk et inntrykk av at det var første gang produksjonen hadde spilt inn noe lignende, og at de ikke hadde en «skikkelig rutine».

Han forteller om da hans partner Cathrin Prana kollapset og ikke fikk puste. Se video av hendelsen under.

– De bare dro

Da Prana testet positivt for corona ble de to i all hast fraktet til isolasjon på et hotell, ifølge Waaler.

– Det som var kritikkverdig var at de bare dro og vi var plassert der helt alene uten mobil eller noen beskjed om hva som skjedde, og hvor lenge vi skulle være der.

Waaler var på dette tidspunktet veldig bekymret.

– Cathrin var dårlig, jeg har aldri sett et menneske så dårlig. Hun fikk en ny runde med pustevansker. Det var ingen i resepsjonen på hotellet, og jeg gikk ut på gaten for å lete etter noen for å få hjelp, men det var ingen folk.

– Den norske produksjonen kom etter hvert, utpå ettermiddagen og altså over et halvt døgn senere. Vi var overlatt til oss selv, og det har den norske produksjonen beklaget.

DUO: Magnus Waaler og Cathrin Prana hadde kjennskap til hverandre fra før realityserien, og sier de passet godt som et lag.

– Vi er da voksne

Prana sier hun lå alene på et isolasjonsrom i flere dager.

– Det var ikke bra, da jeg hadde pustevansker og mistet pusten når kamera og produksjon ikke var til stede, sier hun og presiserer:

– Dette tar jeg på mine skuldre, fordi jeg fortalte ikke produksjonen hvor ille jeg egentlig hadde det, og sa at «alt går bra» når det egentlig ikke gjorde det.

Selv følte Prana seg godt ivaretatt, og at produksjonen var støttende og ga henne trygghet.

– Jeg synes sikkerheten var god, men jeg kan forstå at mange kan ha reagert, fordi dette var så ut av «comforzone» for de fleste.

– Vi var uten tilsyn på natten, Men vi er da voksne mennesker, så ingen problem i det.

Evaluerer

Produsent Mjønes i Mastiff sier at et lokalt medisinsk personell sammen med deres egen akuttlege fulgte opp Prana.

– Sikkerheten rundt dem var hele veien vår høyeste prioritet med blant annet en akuttlege stand-by, lokale sykepleiere og en ambulanse 150 meter unna deltagerne.

Han sier de er stolte av resultatet og deltagerne.

– Nå bruker vi tid på evalueringer, og da er naturligvis deltagernes tilbakemeldinger det aller viktigste.

Deltager Waaler har en teori om hvorfor situasjonen ble som den ble.

– Men med tanke på hvilke deltagere som var med og at settingen var at det skulle være mye drama, kan det jo hende at produksjonen noen ganger tenkte at deltagerne overdrev for kameraene.

Han opplevde at produksjonen tok dem seriøst, men at det blant annet kunne ta mange timer før legen kom dersom noe skjedde.

– Inntrykket mitt er at dette var første gang de gjorde dette, og at de ikke hadde fått inn en skikkelig rutine.