GRAVID: Sarah Snook (35) avslørte at hun var 32 uker på vei på den røde løperen for den fjerde sesongen av «Succession».

«Succession»-stjernen har født

– Livet mitt har endret seg igjen.

Avslutningen på HBO-serien «Succession» har rullet ut på strømmeplattformen, og i den anledning delte en av programmets stjerner en liten nyhet:

– Jeg har akkurat sett den siste episoden av den siste sesongen av noe som endret livet mitt. Og nå har livet mitt endret seg igjen, skriver Snook på Instagram.

Bildet viser noen centimeter av et lite hode og «Succession» på TV-skjermen.

– Det er vanskelig å uttrykke hva dette programmet har betydd for meg. Stedene jeg har fått dra til, de massive talentene jeg har fått jobbe med. Det knuser hjertet mitt at alt det er over, skriver Snook videre.

Blant stedene Snook har fått besøke under innspillingen av serien er Åndalsnes i Norge:

Snook spiller Shiv Roy i TV-serien, en av søsknene som kniver om makt og retten til å overta farens medieimperium.

Hun avslørte graviditeten under premieren på den fjerde sesongen av programmet i mars i år.

– Jeg føler meg fantastisk, sa 35-åringen til «Entertaintment Tonight», og la til at hun er spent.

Australske Snook betrodde da at hun var hele 32 uker på vei, og at det dermed bare var to måneder igjen til termin.

På privaten er Snook gift med den australske komikeren Dave Lawson (44). De giftet seg i 2021.