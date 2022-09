Historiker om talen: − Charles er nå 100 prosent konge

Kongen er gjennom sin første ildprøve som monark. – Jeg tror han vant veldig mye denne kvelden, mener historiker Tor Bomann Larsen.

Kong Charles III lover å tjene folket med lojalitet, respekt og kjærlighet i sin første tale til nasjonen som konge.

Et par minutter etter talen, er analysen til historiker Tor Bomann-Larsen klar:

– Charles er nå 100 prosent konge. Han har satt kronen på sitt hode og akter å holde den så lenge han leder. Og det var jo fint å se at det var sånn, sier han til VG.

– Dette var hans første store prøve og jeg tror han vant veldig mye denne kvelden. Han innfridde.

– FINT Å SE: Historiker Tor Bomann-Larsen har skrevet flere bøker om kongehuset.

– Feide all tvil til side

I talen tar også Charles avskjed med sine tidligere aktiviteter, noe Bomann-Larsen mener er helt riktig fordi han utelukkende må gjøre sin plikt som konge.

Talen var helt som forventet, noe som i seg selv er veldig viktig, mener han.

– Det er ikke stedet å komme med reformer og friske innspill. Han oppfyller forventningene, han takket folket, han husket alt. Og han fremstår ydmyk.

Bomann-Larsen synes det var interessant at kongen presiserte at han hadde et dypt fundament ikke bare i troen, men også i den engelske kirkes lære:

– Det er fordi det har vært spekulert litt rundt hvor han har stått i religiøse spørsmål. Han feide all tvil til side.

1 / 3 KONGE OG DRONNINGGEMAL: Ekteparet forlater Buckingham Palace før han holder sin første tale til folket. forrige neste fullskjerm KONGE OG DRONNINGGEMAL: Ekteparet forlater Buckingham Palace før han holder sin første tale til folket.

Camilla nevnes også i varme ordelag, noe historikeren tror han gjør helt bevisst.

– Hun skal etableres i en ny rolle og det måtte han gi. Han fremhever sin dronning.

Han nevnte derimot ikke avdøde prinsesse Diana, som er mor til hans to barn.

– Det kunne han kanskje gjort.

Han trekker også frem avslutningen som et høydepunkt:

– Vakker avslutning med at han overga henne til englene. Det er høystemt. Og det sier noe om hans natur likevel, en poetisk vending. Han trengte ikke å trekke inn englene, han hadde klart meg med kirken. Det var vakkert.

MOR OG SØNN: Det er 70 år siden sist en ny monark talte til den britiske nasjonen.

Kanskje hakket bedre enn moren

Omdømmeekspert og dosent Trond Blindheim sier han alltid har hatt sansen for mannen som nå er blitt konge.

– Jeg synes det var en veldig god og verdig tale, den var veldig godt fremført. Jeg var nysgjerrig på hvordan Charles skulle klare dette. Han er like god som sin mor, kanskje hakket bedre til å fremføre en tale. Det skal han ha, sier Blindheim til VG.

OMDØMMEEKSPERT: Trond Blindheim er dosent ved Høyskolen Kristiania.

– Er det noe spesielt du bet deg merke i?

– Det var særlig det at han delte sorgen. Og den respekten han hadde for moren. Det var en tale hvor han sikkert har hatt de beste rådgivere og retorikkeksperter tilgjengelig, slik at dette skulle være så bra som overhodet mulig. Alle retorikkens og talekunstens regler var nok fulgt til punkt og prikke, så det er sånn sett så var det nok en tale for læreboken for taler, svarer han.

Blindheim sier det virket som om han mente hvert eneste ord og setning:

– Og at ordene kom fra ryggmargen og hjertet. Det virket ikke som om det var innstudert, selv om det selvfølgelig er det. Han er selvfølgelig preget av morens bortgang, og det bar talen preg av også.

Historiker Trond Noren Isaksen lyttet også spent til talen, og mener den først og fremst var en hyllest til hans mor:

– Særlig gripende var det helt på slutten da han henvendte seg og snakket direkte til henne, før han avsluttet med dette Shakespeare-sitatet fra Hamlet,

Tre nyheter

Videre mener historikeren at det også var en offisiell tale – som inneholdt særlig tre nyheter.

– Han gjorde det klart at han aldri kommer til å abdisere, det har jo vært spekulasjoner rundt dette. I talen sa han at han skulle holde samme løfte som Dronning Elizabeth, at han ville være konge all den tid Gud ga ham på denne jorden, altså lenge han lever.

I talen ble William utnevnt til prins av Wales, som faren tidligere hadde.

–Dronning Elizabeth ventet seks år før hun utnevnte Charles til prins av Wales, han var riktignok bare et barn da hun tok over. Kong Edvard VII ventet ti måneder før han utnevnte sin sønn. Nå skjer det dagen etter at dronningen dør.

