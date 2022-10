Da kronprinsesse Amalia begynte på universitetet i september, fikk det mye oppmerksomhet at hun planla å bo i en studentbolig. Men ifølge moren må hun bo hjemme på slottet. Bildet er tatt dagen etter at hun fylte 18 år i desember i fjor.

Frykt for kriminelle tvinger Nederlands tronarving til å droppe studentbolig

Nederlands kronprinsesse Amalia (18) kan ikke bo i studentbolig i Amsterdam. Årsaken er blant annet frykt for bortføring av kriminelle gjenger.

NTB

Anja Ariel Tørnes Brekke

Publisert: Nå nettopp

Få uker etter at den 18 år gamle tronarvingen begynte på universitetet i Amsterdam må hun av sikkerhetsgrunner droppe planen om å bo i studentbolig i byen

Det opplyser foreldrene hennes, kongeparet, som sier at hun vil bli nødt til å bo hjemme på slottet.

Myndighetene har ikke bekreftet detaljer i trusselbildet rundt 18-åringen, utover at det er satt inn ekstra sikkerhetstiltak.

Tidligere i høst meldte nederlandske medier at sikkerheten var betydelig styrket rundt Amalia og statsminister Mark Rutte. Bakgrunnen skal være at de to var nevnt i kommunikasjon mellom kriminelle gjenger, noe som skal ha bidratt til frykt for bortføringsplaner.

Kronprinsesse Amalia står bakerst til venstre på dette bildet som ble tatt i anledning feiringen av prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag tidligere i år. På bildet er også prinsesse Estelle fra Sverige, prinsesse Elisabeth fra Belgia og prins Charles fra Luxembourg.

«Enorme konsekvenser»

Dronning Maxima fortalte om Amalias situasjon da hun og kong Willem-Alexander avsluttet et statsbesøk i Sverige torsdag kveld.

Dronningen forteller at eldstedatteren «ikke kan forlate hjemmet», og at det har «enorme konsekvenser for livet hennes».

– Hun bor ikke i Amsterdam og kan ikke egentlig gå ut, sa den synlig berørte dronningen og la til at kronprinsessen likevel fortsetter på studiene.

Ifølge Nederlandske medier er det blant annet den såkalte Mocro-mafiaen som står bak truslene. Nettverket er et av Europas mest brutale og har base i Nederland.

Prinsessen, hvis fulle navn er Catharina-Amalia, fotografert før en gallamiddag for prinsesse Ingrid Alexandra på slottet i Oslo i juni. Foto: Lise Åserud / NTB

Rutte på sykkel

Prinsessen begynte på universitetet Amsterdam i september for å ta en bachelorgrad i psykologi, politikk og juss. Det fikk mye oppmerksomhet at hun planla å bo i studentbolig. I stedet er hun nå altså tvunget til å bo i det tungt bevoktede palasset i Haag.

Rutte, som selv inntil nylig ofte ble observert syklende rundt i Haag, beskriver Amalias situasjon som fryktelig og bekymringsfull.

– Alt gjøres for å sørge for at kronprinsessen er trygg, sa statsministeren fredag.

Gryende narkostat?

Eksperter mener saken gir økt frykt for at Nederland er i ferd med å bli en «narkostat». Bakteppet er flere høyprofilerte saker der narkobander fra den såkalte Mocro-mafiaen er involvert. Mafiaen knyttes blant annet til drapet på den kjente gravejournalisten Peter R. de Vries i fjor.

De kriminelle gjengene med marokkanske røtter har i hovedsak base i Amsterdam. De utnytter den myke narkotikapolitikken i Europas femte største økonomi og smugler store mengder kokain via havnen i Rotterdam.