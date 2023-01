Kristian Valen i retten: Nekter straffskyld

Torsdag 20. februar fant politiet over ti skytevåpen hjemme hos Valen. Våpnene var ikke registrert som deaktivert i nasjonalt våpenregister og ikke deaktivert i henhold til regelverket. Valens forsvarer har uttalt at disse våpnene ble plombert av velrenommerte selgere og delvis politiet selv – og at Valen dermed ikke kan klandres for dette.

I boligen hans fant de to batonger som fremsto som voldsprodukter. De fant også en skuddsikker vest merket med «POLITI» og riksvåpenet – som er i strid med våpenloven.

Tiltalen mot Valen omfatter også narkotikaovertredelse, etter at politiet gjorde et beslag av over 800 tabletter som skal ha inneholdt narkotiske virkestoff. Valen har tidligere uttalt at dette er medisin han har fått fra lege, og at han har dokumentasjon på dette.