FORRÆDERNE: Fra v.: Torstein Bae, Aslak Maurstad og Victor Sotberg under finalearrangementet til TV 2 Play sist fredag.

Torstein Bae gir pengene til arbeidsgiveren: − Hemmelig pakt om å dele pengene

Torstein Bae (44) forteller om en hemmelig pakt mellom forræderne i «Forræder». De har delt pengene. Nå gir sjakkeksperten sin andel - 33.000 kroner - til sin egen arbeidsgiver, Flyktninghjelpen.

– Forræderne inngikk en hemmelig pakt i konklaven - i beste Dan Brown-ånd, sier Bae til VG - og snakker altså om den kjente amerikanske forfatteren.

– Hvis en av «forræderne» vant, så skulle vi dele premien likt.

Det var Aslak Maurstad som vant «Forræder» - etter en finale mot Evelina Moholt, Emilie Helgesen, Victor Sotberg og Tarjei Svalastog.

– Jeg nøt godt av den formidable innsatsen til Aslak og Victor. Det var en raus avtale fra deres side, for jeg lå dårligst an av forræderne på det tidspunktet, forteller Torstein Bae.

Da de inngikk pakten, hadde Maurstad allerede gjort en avtale med Emilie Helgesen.

– Altså ble vi fire person som delte 132.000 kroner. Min andel er 33.000 kroner.

Bae har allerede bestemt at hans 33.000 kroner skal gå til hans arbeidsgiver, som er Flyktninghjelpen.

– Det er til støtte for flyktninger i Ukraina, Burkina Faso, Kongo eller hvor det måtte være, sier Torstein Bae til VG.

Han var en fremgangsrik advokat da han i 2021 snudde opp ned både på tilværelsen og lønnsslippen, og begynte å jobbe med flyktninger.

– Dette var uventede penger for meg, så derfor vil jeg benytte muligheten til støtte folk på flukt.

– Du tror pengene kommer fram?

– Ja, jeg vet både fra min nærende jobb og etter som jeg tidligere også vært internrevisor i Flyktninghjelpen at jeg kan føle meg trygg at dette noe som virkelig gjør en forskjell for folk som er i krise.

– Er det rart å gi pengene til arbeidsgiveren din?

– Det ville være rart om jeg skulle gi til noen andre. Det er noe jeg brenner for og står inne for. Folk på flukt hjelper seg selv, men de trenger også støtte, mener Torstein Bae.

Aslak Maurstad avslørte etter seieren at noe av pengene hans skulle gå til Zulufadder, organisasjonen til hans mor, skuespiller Mari Maurstad, driverfor barn i Sør-Afrika. Han fortalte også at noe skulle gå til Baes Flyktninghjelpen.