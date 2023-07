Nick, Joe og Kevin Jonas i mai.

Jonas Brothers skal til Norge for første gang

Brødretrioen kommer til Oslo i 2024.

Det melder Live Nation i en pressemelding torsdag ettermiddag.

– Vi gleder oss til en magisk lørdag kveld i Oslo Spektrum 18. mai 2024, skriver Live Nation.

Bandet kommer i forbindelse med Europa-delen av turneen THE TOUR.

Jonas Brothers, bestående av Nick Jonas, Joe Jonas og Kevin Jonas, er en av de mest suksessrike gruppene i det 21. århundre.

De har solgt over 20 millioner album til dags dato, fått to Grammy Award-nominasjoner, 26 Billboard Hot 100-singler, tre påfølgende Billboard nummer en-debuter og generert 200 milliarder strømminger.

Forsalg til medlemmer av livenation.no starter torsdag 3. august kl. 10.00. Billetter er i salg fra og med fredag 4. august kl. 10.00 via livenation.no.

Bandet ble dannet i 2005 av brødrene Nick, Joe og Kevin Jonas. I 2013 splittet derimot bandet opp etter det de beskrev som «en dyp rift i bandet».

Nick Jonas uttalte til VG i 2015 at han ikke utelukket at bandet kom til å gjøre et comeback.

Dette hadde han imidlertid rett i. I 2019 gjorde bandet comeback med låten Sucker, til glede for flere fans. Låten debuterte som nummer en på Billboard 200.

I juli i år valgte Joe Jonas å kombinere den norske «fotballtrøya» med røde bukser da han gikk rundt på Manhattan i New York.