STJERNE: Kyle Richards, best kjent gjennom TV-serien «Real Housewives of Beverly Hills» har over fire millioner følgere på Instagram.

Kyle Richards om alkoholfritt år: − Jeg har lært

TV-kjendisen Kyle Richards (54) har holdt seg unna alkohol i ett år. Nå deler hun grunnen.

Nylig publiserte «Real Housewives of Beverly Hills»-stjernen et Instagram-innlegg hvor hun deler:

– I dag markerer ett år uten alkohol for meg.

Richards skriver at det var flere ting som gjorde at hun endte opp med å ville ta avstand fra alkohol.

– Alkohol gjorde at jeg følte meg depressiv dagen etter, uansett hvor morsom kvelden før var.

– Jeg lyttet til hjertet, og beskjeden var klar for meg. Jeg visste at det ikke lenger ga meg noen ting fysisk, mentalt eller spirituelt.

I løpet av 12 sesonger har serien «Real Housewives of Beverly Hills» dokumentert livet til flere kvinner som lever overdådige liv i Beverly Hills – deriblant Richards.

I flere av episodene får seerne være med på middagsselskap, jentekvelder og jenteturer som ofte inneholder mye alkohol og drama.

– Jeg har lært at jeg fortsatt deler for mye, men nå har jeg i det minste ikke «fylleangst» når jeg tenker tilbake på det. Jeg har lært at jeg fortsatt gjør dumme ting og blir sur på meg selv for det. Jeg har lært at jeg fortsatt er morsom.

Hun forklarer at flere rundt henne har reagert negativt på at hun har holdt seg unna alkohol. Men, at det uansett har vært lettere enn hun trodde.

– Først og fremst har folk vært støttende, selv om de ikke helt forsto hvorfor, ettersom jeg ikke hadde et «problem» med alkohol.

RHOBH: Kyle Richards er den som har vært med lengst i serien. Her avbildet med sine kollegaer i serien «Real Housewives of Beverly Hills» i 2021.

Richards skriver at hun har fått mange meldinger fra folk som ønsket å høre om hvordan hennes hverdag uten alkohol er.

– Livet kommer til å gi oss noen vanskelige dager. Jeg trenger ikke å legge til noen ekstra på den listen.

54-åringen ønsker ikke å konkludere med om hun kommer til å drikke alkohol igjen.

– Alt jeg vet er at jeg aldri har følt meg bedre fysisk eller mer klar mentalt.

GIFT: Tidligere i år måtte Kyle Richards ty til Instagram for å avkrefte skilsmisse-ryktene som florerte om henne og ektemannen Mauricio Umansky.

I etterkant av publiseringen, har stjernen mottatt mange støttende meldinger fra fans. Det deler hun i en historie hun publiserte på Instagram mandag.

– Det virker som at mange av dere har lignende historier og at mange vil gå samme vei som meg, bare at dere ikke vet helt hvordan.

Hun reflekterer rundt hvordan alle er programmerte til å drikke alkohol i møtet med andre, og at det nesten går på autopilot.

– Så mange av oss er vant til å ikke være helt til stede nå til dags uansett.

Hun skriver videre at det er mange andre ting man kan konsumere som både smaker bedre og som er bedre for kroppen din.

– Jeg har alltid slitt med angst, og ble veldig overrasket over hvor rolig jeg var i situasjoner som normalt sett ville trigget angsten min, skriver hun og avslutter:

– Det (å kutte ut alkohol) var en vinn-vinn situasjon for meg.

