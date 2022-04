BADSTU: Agnete Husebye (bak til høyre) har delt dette bildet av seg og (f.v.) Victor Sotberg, Kenneth Karijord, Trine Lise Olsen og Victoria Skau.

Her er kjendisenes påskebilder

Etter to påsker med begrensende muligheter til sosiale aktiviteter på grunn av pandemien, står Norge fritt til å feire.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Blant dem som viser med tydelighet at de er glad for at énmetersregelen er borte, er TV-kjendis og Youtuber Agnete Huseby (26).

Husebye har lagt ute bildet over, som viser henne og kjendisvennene Victor Sotberg (30), Trine Lise Olsen (46), Kenneth Karijord (31) og Victoria Skau (22) i sauna etter et sjøbad i hovedstaden.

«Vi har et badeproblem», skriver hun på Instagram.

Agnetesh, som hun også kalles, skriver til VG at bildeteksten refererer til en viral TikTok-video fra artisten Ramón fra et års tid tilbake, der han snakker om at han har et badeproblem og ikke klarer å slutte å bade.

– Bildet ble tatt på palmesøndag, rett etter at jeg og Trine-Lise hadde gått en lang tur rundt Maridalsvannet, opplyser Huseby, som også har lagt ut bilde av at hun svømmer Oslofjorden.

– God påske, skriver 26-åringen.

Komiker Trine Lise Olsen har for øvrig lagt ut ett eget bilde på Instagram, der hun ønsker sine følgere en god påske:

Det tidligere «Farmen»-paret Lene Sleperud (32) og Tonje Frøystad Garvik (32), som nylig kunngjorde at de venter barn nummer to, skriver at de skal ha påskefeiring på Turufjell og Stryn.

«God påske, alle sammen», skriver Sleperud (t.v.) under dette bildet:

«God Kveld Norge»-programleder Dorthe Skappel (59) har tatt turen til sørligere strøk og nyter sol og varme – før hun snart tar fatt på siste etappe som programleder for «hjertebarnet» hun har hatt i 25 år.

«Første dag i paradis», skrev hun for noen dager siden – for fire dager senere å følge opp med «Dag 4 – solbrent» og denne strand-selfien:

Programleder og «Kompani Lauritzen»-aktuelle Dag Otto Lauritzen (65) er på Hovden.

«Endelig påskeferie. Mye snø og flotte forhold», skriver han under denne selfien fra skiløypa.

Forfatter Unni Lindell (65) deler dette bildet av seg og popartist Eva Weel Skram (36), og skriver spøkefullt at det er et påskeminne fra da Skram prøvde å stjele påskeeggene i Lindells hjem.

«Da måtte kniven frem gitt. Siden har hun oppført seg. God påske. Jeg sparer på påskeegg», skriver Lindell og røper at samlingen teller 500. Forfatteren lover å legge ut bildebevis senere i påsken.

Eva Weel Skram har også delt bilde. «Drømmepåske», skriver hun under et bilde av seg selv på langrennsski i Sogndal, der hun opprinnelig kommer fra.

Stylist Erlend Elias (39) feirer påske «på den absolutt beste måten» han kan tenke seg – hjemme i Tysfjord:

«Heime hos ho Mamma. Ønsker dere alle en vidunderlig påske. Klem fra nord», skriver han under et portrett av seg og moren, Ann Irene Sæter:

Influencer, podkast-vertinne og sexolog Iselin Guttormsen (34) ønsker sine følgere god påske med denne fargerike selfien og en blomsterbukett som matcher høytiden:

Blogger og fersk «Farmen kjendis»-finalist Marna Haugen (41) har dratt til fjells – nærmere bestemt Veirahaldet i Sunnmøre.

«Livets første fjelltur på ski! Fy faen så hardt, flaks jeg fikk pils i premie på toppen, for dette vil jeg gjøre igjen (når beina fungerer igjen)», skriver hun.

Stylistparet Harlem Alexander (34) og Jan Thomas (55) skal tilbringe påsken i Barcelona. Det røper Jan Thomas på sin Instagram.

«Nå reiser vi sørover for nye eventyr», skriver Alexander under et bildet av seg og sin kjære.

Kronprinsesse Mette-Marit (48) og kronprins Haakon (48) la ut en video tidlig i påskeuken, der de ønsket Norge en god påske.

– Sender en hilsen til alle som bidrar på ulike måter til frivillig arbeid rundt i landet – både nå i påsken og året rundt. Vi sender en spesiell hilsen til alle som lurer på om akkurat jeg kan gjøre en forskjell. For det kan du. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt, sier kronprinsessen.

Reality-tvillingene Wanda og Vita Mashadi (29) har reist til fjells – til Beitostølen for anledningen.

«Påskegjengen kosser sæææ», skriver Wanda under bilde av seg og søsteren sammen med to venner.

Artist Tommy Fredvang (40) ble nylig pappa for første gang. Han har røpet i tidligere post at det er dårlig med nattesøvn for tiden, men han er strålende fornøyd med tilværelsen.

«Lykkeligste mannen på jord», skriver han under et bilde av seg og sin nyfødte datter hjemme i sofaen.

Popartist Carina Dahl (36) informerer om tradisjonell påskefeiring – på Hafjell.

«Da var det familiepåske på Oppdal», skriver hun under et hyttebilde av seg selv.