KOMIKER: Siden i slutten av mars har VG-podkasten «Enkel servering» hatt vikarer.

Podkast-kolleger om Bernt Hulsker-oppførsel: Overhodet ikke greit

Morten Ramm (43) og Martin Sleipnes (36) tar sterk avstand fra Bernt Hulskers (44) oppførsel.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I fredagens episode av VG-podkasten «Enkel servering» bryter Morten Ramm og Martin Sleipnes tausheten om Bernt Hulsker. Hulsker har tidligere vært fast programleder i podkasten sammen med Ramm og Sleipnes.

– Før vi går videre på dagens meny må vi snakke om Bernt. Det er naturligvis mange av dere lyttere som spør hvor han er blitt av. Bernt har lagt ut en post på Instagram. Det har også vært en del saker i mediene i det siste – og det er åpenbart derfor Bernt ikke er her, sier Sleipnes.

Torsdag fortalte dørvakten på utestedet Syng Mer til TV 2 om kvelden 9. mars da Bernt Hulsker var på jobbfest.

Hulsker har selv beklaget oppførselen sin den aktuelle kvelden.

Dørvakten, Jwan Rasho, sa til TV 2 at han har anmeldt Hulsker etter hendelsen. Saken er overført til hatkrimgruppen i Oslo politidistrikt, og Hulsker skal i avhør.

– Sånn oppførsel – som du sier Morten – det er åpenbart overhodet ikke greit. Så enkelt, sier Sleipnes i podkasten.

Morten Ramm sier til VG at det er trist:

– Og det er viktig å ta tak i sånne hendelser. Jeg var ikke på festen selv, men når sånt skjer, så er det med på å holde liv i uakseptable holdninger, uansett grunner til at det skjer.

KOMIKER: Morten Ramm under TV2s høstlansering 2014 på i Bergen.

Ramm forteller han har mottatt meldinger på Instagram om hvorfor han selv ikke har kommentert saken.

– Jeg syns det er et vanskelig tema å prate om – både på podkast og ikke minst forsvare hvorfor jeg ikke sabler, halshugger ham i offentligheten. Det er vanskelig. Men ettersom jeg ikke sier noe, så setter de meg i samme bås – og putter meg i samme kategori – og det syns jeg er litt kjipt.

Han sier han også har vært en «idiot» i fylla, men har aldri utsatt folk for det samme som Hulsker skal ha gjort.

– Det er ikke noe mer å si. Det har ikke noe med oss å gjøre, sier Ramm.

– Vi har valgt å løse det på den måten vi har gjort det på, sier Sleipnes.

Han legger til at saken håndteres internt.

Torsdag ettermiddag skrev TV 2 at Hulsker skal inn til avhør og at han anklages blant annet for rasistiske ytringer.

– Fornærmede er avhørt av politiet og saken er under etterforskning som hatefulle ytringer etter straffeloven § 185. Det jeg kan si om etterforskningen er at det bl.a. er naturlig å avhøre vitner som har vært til stede ved hendelsen og mistenkte i saken. Utover dette ønsker jeg ikke gå nærmere inn på konkrete etterforskningsskritt, sier politiadvokat Marianne Aune til VG.

VG har vært i kontakt med dørvakten Jwan Rasho, som ikke ønsker å uttale seg noe mer om saken.

Hulsker svarte TV 2 via sin manager Vilde Kristine Darvik:

«Det jeg gjorde var helt forferdelig, og jeg klarer ikke se meg selv i speilet engang. Konsekvensene har vært, og er, store. Med rette. Jeg søkte hjelp dagen etter hendelsen og har ikke vært på jobb siden. Jeg håper jeg med tiden kan vise folk hvem jeg egentlig er, og hvilke verdier jeg har. Om det tar lang tid forstår jeg og aksepterer det, men kanskje det aldri skjer. Da godtar jeg det også.»

VGTV-direktør Thomas Manus Hønningstad bekrefter overfor TV 2 at det var en episode på utestedet som førte til at kvelden ble avsluttet, og at saken håndteres internt.

«På generelt grunnlag er slik oppførsel og ordbruk som TV 2 beskriver helt uakseptabel, så hvis noe slikt skjer tar vi det på største alvor og håndterer det internt.»

Managementselskapet til Bernt Hulsker er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.