Ukens låter: Ed Sheeran, Skrillex og Torine

Det er helg! Her er noen av de beste – og verste – låtene du kan lydlegge den med.

Av Marius Asp

Publisert:

Ed Sheeran – «Visiting Hours»

«I wish that heaven had visiting hours». Det synger Ed Sheeran så følsomt han kan på sin nye singel, som er hentet fra rødtoppens kommende femtealbum. Premisset for denne balladen er for så vidt gjenkjennelig og rørende, men Sheeran skusler ethvert tilløp til ektefølthet bort i en melodi så blottet for originale ideer at den fortjener en eller annen pris. Man kan bli ateist av mindre.

Torine – «Olivia»

Arendalitten Torine Michelle Bjåland er nok for de fleste best kjent som vokalist på Alan Walkers samarbeid med Tungesvaag og K-391, «Play», men 22-åringen har åpenbart andre og mer tidsriktige kort i ermet. Den bittersøte og galgenhumoristiske popkaramellen «Olivia» kan minne litt om en viss Rodrigo i uttrykk og tematikk. I tillegg inneholder den en fiffig Beatles-referanse og et refreng som er like eksplisitt som det er hektende. Dette er ikke dyp musikk, men desto mer gøyal.

Skrillex, Justin Bieber & Don Toliver – «Don’t Go»

Det begynner å bli en stund siden Sonny «Skrillex» Moore dominerte tidsånden med sin brautende tapning av elektronika-subsjangeren dubstep, men han har like fullt gjort verdifulle ting siden da – ikke minst Justin Bieber-samarbeidet (og karrierehøydepunktet) «Where Are Ü Now» fra 2015. På «Don’t Go» har tospannet fått med seg rapperen Don Toliver, uten på noe vis å nærme seg gamle høyder. Kombinasjonen av wobble-bass og spansk gitar er underlig appellerende, men selve låten blir i overkant monoton og underutviklet.

Disclosure – «In My Arms»

De britiske brødrene Howard og Guy Lawrence har fortsatt til gode å følge opp braksuksessen med debutalbumet «Settle» (2013), som kan bli stående som det forrige tiårets kanskje aller sterkeste klubb-utgivelse. Men det skorter ikke på forsøkene. «In My Arms» er et av de bedre. Låten er hentet fra den dagsferske EPen «Never Enough» og byr på en stramt regissert, men oppløftende retur til dansegulvet slik vi vagt minnes det før en viss pandemi. Verdt å riste skinkene til, denne – om enn på stuegulvet.

Gundelach – «Vi er nærme nå»

De enkelte bestanddelene i Kai Gundelachs nye singel – en drømsk gitarfigur à la Cass McCombs, en vagt truende synthbass og en åttitallsstemning som gradvis slår ut i full blomst – er i seg selv besnærende. Valget om å synge deler av «Vi er nærme nå» på engelsk og resten på norsk, fortoner seg direkte mystisk. Det tar tid å få denne låten under huden, men den etterlatte følelsen av håp i hengende snøre gjør det verdt det.

Dvsn & Ty Dollar $ign – «Memories»

I en tid der det føles stadig mer uaktuelt å høre på (den riktignok fantastiske) musikken til drittmennesket R. Kelly, er det befriende at noen bærer den soniske fanen videre – om ikke annet enn for å frigjøre uttrykket fra den ekle bagasjen som truer med å hefte seg ved det. Få gjør dette bedre enn den kanadiske duoen Dvsn (uttales «division»), som har med seg Ty Dollar $ign på denne luftige, sprengkåte og dønn uimotståelige hyllesten til, vel, du vet.