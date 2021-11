Hans-Erik Dyvik Husby er død

Hans-Erik Dyvik Husby, også kjent under artistnavnet «Hank von Helvete», er død, 49 år gammel.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

En av Norges mest markante rockeskikkelser har fredag gått bort.

«We are very sad to announce that Hans-Erik Dyvik Husby, also known to the world as Hank von Hell, sadly passed away on November 19th, 2021.

We kindly ask for your respect to the family and close friends in this moment of tragedy», heter det i en kunngjøring på hans Instagram.

Samme melding er lagt ut på Facebook.

Hans-Erik Dyvik Husby er mest kjent som mangeårig vokalist og frontfigur under aliaset «Hank von Helvete» i rockebandet Turboneger. Han forlot gruppen i 2009.

De siste årene har han livnæret seg som soloartist og skuespiller. Han fikk braksuksess i musikalen «Jesus Christ Superstar» i 2009, og spilte siden hovedrollen som Cornelis Vreeswijk i den svenske filmen med samme navn.

– Bare så trist

Artist Carina Dahl har delt et bilde av de to på sin Instagramprofil med følgende tekst:

«Dette er bare så trist. Pappa vekket meg hjemme i Trondheim i dag med nyheter som har gjort dagen her tung. Onkel Hank, minnene lever videre! Fra du holdt sikkert 4 taler i bursdagen min fordi du alltid hadde så mye på hjertet, til du skremte bort innpåslitne gutter fra meg & lillesøster med at det var «du som var onkel hank»! Til herlige middager sammen med felles mat-glede & ikke minst da vi konkurrere i MasterChef og MGP! Jeg entrer scenen i kveld med deg i mitt hjerte. Til vi ses igjen.»

VG har forsøkt å komme i kontakt med Dahl fredag, uten hell.

Rocker Ida Maria mottok nyheten med stor sorg.

– Han har vært litt som en storebror for meg i musikkbransjen. Hans-Erik har alltid vært veldig grei med meg. Vi møttes sist for ett års tid siden i Mo i Rana, og da holdt han et helt fantastisk foredrag for Kirkens Bymisjon, sier hun til VG.

– Mamma var med og fikk ta et skikkelig punkerbilde med ham. Når han nå er borte, tenker jeg veldig mange tanker. Jeg håper han får hvile i fred. Det blir enda mer rocka stemning i himmelen nå. Nå joiner han Jimmy Hendrix og de andre. Jeg tror Hans-Erik kommer til å få en orkesterplass.

Artist Stephen Ackles skriver på Facebook:

«Sov godt bror … vi sees igjen. Ord er fattige nå, man er i en rar svære. Man tror det ikke. Dette er bare så uendelig trist.»

VG har forsøkt å komme i kontakt med Husbys kolleger i Turboneger.

Se bilder fra Husbys liv:

forrige























fullskjerm neste 1 av 13 Foto: Therese Alice Sanne

Han har deltatt i flere TV-programmer, blant annet NRKs «Stjernekamp» og Melodi Grand Prix under artistnavnet Hank. Høsten 2011 var han en av dommerne i «Idol» på TV 2, og han har også gitt ut både plater og kokebøker.

Hans siste album, «Dead», kom i 2020. På nyåret hadde han ifølge hans egen nettside planlagt turné i Europa, med 40 konserter i blant annet Sverige, Spania og Belgia.

Dyvik Husby bodde sine første barneår på Gravdal, et tettsted i Vestvågøy kommune i Nordland. Da han var tre år gammel flyttet til Å i Lofoten. Senere flyttet familien til Fauske, Rognan og Tvedestrand.

I 2011 deltok han i programmet «Det blir bedre» på TV 3, og fortalte at han mistet moren sin til kreft som seksåring. I forbindelse med deltagelsen åpnet han seg også om sorgen i et intervju med VG:

– Vi er alle mennesker. Folk kjenner meg først og fremst som rockestjerne, skuespiller, artist og en person med høye meninger. Noen ganger er jeg tøff i trynet, og noen ganger er jeg liten. Det er bra for meg å få vise det også. Jeg er ikke annerledes enn folk flest, sa han.

Dyvik Husby etterlater seg barn.

Tilbakeblikk på noen av Hanks stunt opp gjennom årene: