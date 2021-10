SAMMEN: Utro eller ikke? Det har «hele» internett spurt om de siste dagene etter å ha sett denne kjæreste-overraskelsen. Bilde: Skjermdump

Slår tilbake mot «Couch Guy»-ryktene: − Vi stoler på hverandre

Tiktokeren bak den virale videoen med «Couch Guy» mener ryktene om utroskap er tåpelige. Nå snakker hun ut om de intense spekulasjonene etter viral-suksessen med kjæresten.

I september la tiktoker Lauren Zarras ut en video av at hun overrasker kjæresten Robbie, eller «couch guy» som TikTok kaller han, med et besøk på colleget hvor han studerer. De siste dagene er videoen sett av flere millioner tiktokere hver dag.

En video, som tilsynelatende er uten dramatikk, har tatt TikTok med storm og kjæresteparet har gått fra å være ukjente til å være på «alle» sin «for you»-side i appen. Videoen gikk viralt av helt andre årsaker enn paret kanskje hadde håpet.

Tiktokere over «hele» verden har analysert videoen og mener de ser «bevis» på at Zarras blir bedratt av kjæresten. Videoen har også startet en parodi-trend hvor tiktokere filmer åpenbare utroskaps-situasjoner.

I skrivende stund er videoen sett rett under 60 millioner ganger. Zarras sier alle ryktene er forferdelig og forteller at hun har mottatt flere dødstrusler.

– Kjæresten min og jeg har god kommunikasjon. Vi stoler på hverandre, sier Lauren Zarras.

Det er i ett nytt intervju med podkasten «Tea with Publyssity» hun forteller om hvordan det er å bli diskutert av «hele» internettet. Zarras forteller at hun og Robbie har vært gode venner før de ble sammen.

Se videoen som går viralt her:

– Alle vennene hans i videoen visste at jeg skulle komme, sier Zarras.

Hun forteller videre at kompisen til «couch guy», personen med stripete T-skjorte, måtte hente Robbie fra rommet hans fem minutter før videoen ble tatt. Zarras undrer seg over alle som trekker frem at kjæresten hennes henger med andre kvinner.

– Det er ikke ubehagelig for meg. Hvis du har et problem med at kjæresten din henger med det motsatte kjønnet, er det på deg.

Videre i intervjuet avkrefter hun flere av spekulasjonene om «bevis», hun sier blant annet at hårstrikken rundt hånden til Robbie faktisk er matchende armbånd hun har kjøpt til dem.

Robbie har selv svart på bråket. Han mener folk prøver å skape en virkelighet som ikke finnes og synes det er rart at privatlivet hans er gransket av millioner av fremmede, skriver Dexerto.