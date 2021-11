VANT: Leah Isadora Behn ble kåret til årets influencer beauty under Vixen Awards 2021.

Leah Isadora Behn (16): − Klarer fortsatt ikke å kalle meg selv influencer

16-åringen trives med å være i rampelyset, men føler seg ikke som en influencer selv om hun er kåret til en de beste. Rådene fra mamma hjelper henne når hun er nervøs.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

I en alder av 16 år har Leah Isadora Behn, datteren til prinsesse Märtha Louise og Ari Behn, trådt inn i rampelyset og fått flere millioner visninger på TikTok.

På ett år har hun fått stadig flere følgere. For sine nå rundt 170.000 følgere på Instagram og TikTok poster hun alt fra sminkevideoer til klipp fra hverdagen, under navnet leahhhbeauty. Hun synes det er spennende at mange følger henne.

– Det har bare skjedd veldig naturlig, sier Leah Isadora Behn til VG om veien inn i rampelyset.

Høsten 2021 var hun for første gang på rød løper alene. VG snakket med Behn andre gang hun var på en rød løper, på Vixen Awards 2021.

– Dette er noe av det beste som har skjedd så langt i år, sier hun.

– Jeg er veldig nervøs

Behn forteller at det er litt skummelt å være i rampelyset, men at hun får mye støtte hjemme.

– Jeg er veldig nervøs, men dette er en fin mulighet. Det føles helt sykt at så mange har nominert meg.

Hun ankom Vixen sammen med mamma, men var alene på den røde løperen. Hun sier prinsesse Märtha Louise støtter henne 100 prosent.

MOR: Leah Isadora Behn forteller at hun både får støtte og tips av moren prinsesse Märtha Louise.

– Mamma gir meg mange råd, og jeg har med henne fordi jeg ville ha henne med. Jeg vet jeg klarer dette fordi hun vet jeg klarer det, hun har mye erfaring. Jeg er glad for at hun er som hun er.

Da 16-åringen ankom Vixen-utdelingen, trodde hun ikke at hun kom til å vinne en pris. Men senere på kvelden ble hun kåret til årets influencer i kategorien «beauty». Hun begynte med å takke foreldrene for at de har sagt at hun kan gjøre hva som helst.

– Der kan jeg poste alt

I et intervju med TV 2 forteller Behn at hun kan bruke flere timer på sminke og at hun glemmer alt annet når hun holder på.

– Du får en pause fra virkeligheten, sier hun der.

Behn forteller at sminke gir henne selvtillit, og at hun ønsker å jobbe innen sminke og mote.

Til VG sier hun at hun liker best å legge ut videoer på TikTok, og det er også der hun får flest tilbakemeldinger.

– Der kan jeg poste alt, uten å tenkte. Det kan være hva som helst og jeg trenger ikke holde meg til én ting. Det er den morsomste appen, men og den som er mest «toxic» (full av hat, stygge kommentarer, journ.anm.). Det er litt opp og ned, men det er der jeg er mest aktiv.

– Hvordan er det å ha blitt influencer?

– Jeg vet ikke helt. Jeg klarer fortsatt ikke å kalle meg selv influencer, men det går ganske bra, sier hun.

Behn har akkurat begynt på videregående skole og håper hun i fremtiden kan fortsette med det hun har begynt på i rampelyset.

– Så lenge jeg gjør noe innenfor det jeg gjør nå, og er glad i det jeg gjør, så er det viktigst. Men jeg synes dette virker veldig gøy.

– Hvor er du om fem år?

– Jeg har kanskje flyttet ut. Ikke at det er negativt å bo hjemme, men da er jeg jo 21 år. Det hadde vært veldig kult å bo i New York, men hvem har ikke den drømmen?

Se takketalen fra Vixen her: