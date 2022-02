MØTTE I RETTEN: Nils Kvalvik har nektet å betale forelegget han fikk i forbindelse med den omstridte «Farmen»-festen.

Nils Kvalvik frifunnet etter «Farmen»-fest: − Strålende fornøyd

Retten mener Nils Kvalvik hadde en aktiv rolle i organiseringen rundt Finnmarksturen «Farmen»-deltagerne hadde i fjor, men at han ikke kan straffes for den omstridte «Farmen»-festen.

Av Siri Berge Christensen

Publisert:

– Jeg er strålende fornøyd. Til helgen blir det full feiring med kjerringa. Jeg må bare passe på at jeg ikke går på en ny smell, men nå kan jeg jo smittevernreglene inn og ut, ler tidligere «Farmen»-deltager Nils Kvalvik på telefonen til VG.

I april utskrev politiet i Finnmark forelegg til Billefjord idrettslag og Kvalvik på 20.000 kroner hver for å ha arrangert fest og brutt smittevernloven etter den mye omtalte «Farmen»-festen.

Kvalvik har nektet å betale forelegget, og i starten av februar møtte han derfor i Vestre Finnmark tingrett.

I retten snudde aktor og ba om frifinnelse, men det var likevel opp til retten å avgjøre om Kvalvik skulle frifinnes eller dømmes.

I dommen som VG har fått tilgang til fremkommer det altså at Kvalvik frifinnes for brudd på smittevernloven.

«Retten har funnet det bevist at tiltalte hadde en aktiv og deltagende rolle ved den generelle organiseringen av besøket til Finnmark, og at han i alle fall delvis var initiativtager til sammenkomsten forelegget handler om. Likevel mener retten at det er mest nærliggende at arrangørrollen lå til Billefjord idrettslag alene.» står det i dommen.

Retten synes også at Kvalviks rolle, når det kom til initiativet til sammenkomsten, virker å være tonet ned sammenlignet med tidligere politiforklaringer.

– Kjipt og skuffende

Selv mener Kvalvik at han nå har vunnet frem med det han har prøvd å fortelle politiet i ett år.

– Det er kjipt og skuffende at de ikke har sett det før nå. Hadde de gjort en bedre juridisk jobb i starten, og ventet til de hadde alle fakta på bordet så hadde vi aldri trengt og være her.

Solheim varslet i forkant av rettssaken at påtalemyndigheten ville øke forelegget til 24.000 kroner.

På tampen av rettsdagen snudde imidlertid aktor Tord Nyland Karlsen, og sa at han ville legge ned påstand om frifinnelse.

– En kan ikke se at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har vært medarrangør, sa han.

Kvalvik sier det har vært noen spennende dager til tross for at både aktor og forsvarer ba om frifinnelse.

– Jeg har ikke turt å håpe på seier før jeg fikk dommen tilsendt, selv om jeg hadde forhåpninger, så vet man aldri, sier Kvalvik.

14 «Farmen»-deltagere

På festen som fant sted 27. februar 2021 var det i underkant av 20 deltagere, blant annet de 14 «Farmen»- deltagerne.

Festen var en del av en Finnmarkstur de aktuelle deltagerne planla under innspillingen av «Farmen» i 2020.

Da restriksjonene ble strengere før avreise gjorde de ifølge Kvalvik nødvendige tilpasninger. Han forklarte i retten at samtlige deltagere var i karantene og tok selvtester før avreise.