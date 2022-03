MASTER CHIEF AUSTRALIA: Master Chief (Pablo Schreiber) i et av sine mer uttrykksfulle øyeblikk.

TV-anmeldelse «Halo»: Master kjip

Nok et spillkonsept som mislykkes når det blir redusert til «cut scenes».

Av Tor Martin Bøe

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

«Halo»

Amerikansk science fiction-drama i ni deler, basert på spillserien med samme navn.

Manus: Kyle Killen og Steven Kane

Med: Pablo Schreiber, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha m. fl.

Regi: Otto Bathurst

Spillserien «Halo» har forlengst blitt ikonisk i løpet av sine første 20 år. Til tross for at spillene «kun» er tilgjengelig for Xbox eller PC.

Selv har jeg ikke spilt «Halo» (spillserien) på en god stund. Det er heller ikke viktig for å forstå «Halo» (TV-serien). Men det gir ekstra utbytte for å få virkelig glede av detaljene, for eksempel musikkbruken i slutten av første episode.

«Halo» (TV-serien) deler uansett ikke narrativ med «Halo» (spillserien) eller «Halo»(bøkene). Bare univers og karakterer. Litt som den Tom Holland-anførte filmtolkningen av «Uncharted».

Den ytre fabelen er en intergalaktisk krig i det 26. århundre. Primært mellom offentlig-privat samarbeidet UNSC og pakt-paraplyen Covenant. Covenant har usynlighetsteknologi og voldsomme håndvåpen. UNSC svarer med teknologiske supersoldater i voldsomme rustninger, spartanere.

Den fremste av disse er vår mann, Master Chief.

KJEVEPROLAPS: Enkelte av representantene for Covenant må leve med hånd til munn.

Master Chiefs framtoning er forenklet en blanding av «Robocop» og «Mandalorian». Klar for alt av oppdrag, fri for emosjonelle egeninteresser. Her blir fort fortellingen likevel tettere på sistnevnte, siden det dukker opp noen Master Chief bestemmer seg for å ta ansvar for.

Å kritisere «Halo» (TV-serien) for å være en «Mandalorian»-kopi blir dog som å kritisere «Halo» (spillserien) for å være en blanding av, tja. «Counter-Strike» og «StarCraft». At det er en betraktelig svakere serie, både i manus, effekter og generell stemning er derimot ganske trist når selveste Steven Spielberg har hatt produsentinteresser.

De to episodene som har vært tilgjengelig for anmeldere bugner av troper som «ondt byråkrati som jobber for et uklart fellesskap», «fengslede gærninger som vet mer enn man først skulle tro» og «viktig informasjon som finnes i en nedslitt baklomme av universet».

I tillegg til romvesengrupperinger som ser mer ut som langhalsede kjempe-Yodaer med dårlig hud enn levende karakterer.

IRR! GRØNT!: Master Chief prøver å få kontakt med en gammel klassekamerat.

Pablo Schreiber går mye rundt hjelm som Master Chief. Muligens et velment forsøk på å gjøre ham mer menneskelig. Men selv solide Schreiber framstår forbløffende dataanimert.

Med unntak av en handlekraftig sekvens i starten virker manus dessuten å være så tro til originalforelegget at det sannsynligvis fungerer bedre som «cut scenes» - altså det som skjer når man som spiller må vente for å få forklart handlingen.

Otto Bathurst har regissert imponerende mye elendig siden han fikk oppmerksomhetens lys med den gode første «Black Mirror»-episoden. «Robin Hood» (2018) var hans absolutte nullpunkt. Her er han midt i mellom, med en serie som i en mer lineær tid ville vært noe man fulgte på en doven søndag. Kanskje.

For i eetn stadig ekspanderende streamingtilbud finnes det flere grunner til å dykke ned i Paramount+.

«Halo» er dessverre ikke en av dem.

Anmelderen har fått se to av ni episoder