VIDEOMØTE: Volodymyr Zelenskyj roser Mila Kunis og Ashton Kutcher for å ha samlet inn flere hundre millioner til ukrainske flyktninger.

Hollywood-par i videosamtale med Ukrainas president

Den ukrainske presidenten skryter av stjerneparet Mila Kunis (38) og Ashton Kutcher (44) på Twitter.

Av Nora Viskjer

Publisert: Nå nettopp

– Takknemlig for deres støtte. Imponert over deres besluttsomhet. De inspirer verden, skriver den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj på Twitter søndag.

I Twitter-innlegget skriver Zelenskyj at Mila Kunis og Ashton Kutcher er blant de første til å svare på ukrainerens sorg. Presidenten deler et bilde av en PC-skjerm som viser en samtale mellom han og stjerneparet. I tillegg skriver han at paret har samlet inn 35 million dollar.

Kutcher har delt presidentens Twitter-innlegg på sin egen profil.

VG skrev fredag at ekteparet har samlet inn 300 millioner kroner til ukrainske flyktninger.

EKTEPAR: Mila Kunis og Ashton Kutcher på en tilstelning i Los Angeles i september i fjor.

Stjerneparet kunngjorde tidlig i mars at de selv skulle bidra med bistand på opptil tre millioner dollar – nesten 27 millioner kroner – fra egen lomme, hvis det kom inn så mye penger via deres nyopprettede fond.

– Selv om dette er langt fra å kunne løse problemet, vil vår kollektive innsats sørge for en mykere landing for mange mennesker når de nå blir tvunget inn i en fremtid med usikkerhet, sier Kunis og Kutcher i en video lagt ut på hans Instagram.

Kunis, som opprinnelig kommer fra Tsjernivtsi i Ukraina, flyttet til USA sammen med foreldrene da hun var syv år. I 2015 giftet hun seg med Kutcher, og de har to barn sammen.