Brudd mellom stjerneparet Elon Musk og Grimes

Elon Musk (50) og Grimes (33) har gjort det slutt etter tre år sammen.

– Vi er delvis separert, bekrefter Elon Musk til Page Six.

SpaceX-grunnleggeren og artisten Grimes begynte offisielt å date i 2018. I fjor fikk de sitt første barn, X Æ A-Xii. Musk understreker at det ikke ligger noen dramatikk bak bruddet, og at de vil fortsette å oppdra sin ett år gamle sønn sammen.

Han oppgir arbeidet med Space X og Tesla som hovedgrunnen for at de to nå går hver til sitt, og forteller at de fortsatt er gode venner.

– Vi elsker fortsatt hverandre, og vi ser hverandre ofte. Jobben krever at jeg primært må oppholde meg i Texas eller reise utenlands, og hennes jobb befinner seg i Los Angeles.

Musk og Grimes ble sist sett sammen på Met-gallaen tidligere i september. Grimes skal imidlertid ha gått den røde løperen alene, men møtt kjæresten på innsiden, ifølge Page Six.

De to ble også sett sammen på etterfesten som Musk arrangerte samme kveld, samt fotografert da de forlot New York dagen etterpå.

Gift tre ganger tidligere

Musk har tidligere vært gift med forfatteren Justine Wilson, som han har fem barn med: Tvillingene Griffin og Zavier (17), og trillingene Damian, Saxon og Kai (15).

Han har også vært gift to ganger med Westworld-skuespilleren Talulah Riley i henholdsvis 2010 og 2013. De to skilte seg for andre gang i 2016, og det følgende året – før han ble sammen med Grimes – ble Musk koblet sammen med Johnny Depps ekskone, Amber Heard.

Ble kjent på Twitter

Grimes og Musk ble først kjent gjennom det sosiale nettsteder Twitter, ifølge Business Insider. Musk skal ha planlagt å publisere en spøk om kunstig intelligens, men oppdaget at Grimes hadde slått han på målstreken. Musk skal senere ha uttalt at han elsket Grimes for hennes «ville og kunstneriske kreativitet, og hyperintense arbeidsmoral».

Paret har fått mye oppmerksomhet i løpet av sine tre år sammen. I 2018 gikk Grimes blant annet offentlig ut og forsvarte kjærestens rikdom, politiske donasjoner, og behandling av sine ansatte. Hun ble også involvert i Twitter-skandalen, hvor Musk og Tesla ble saksøkt for angivelig å ha kommet med falske eller villedende uttalelser, inkludert tweets om planene hans om å ta Tesla privat for 420 dollar per aksje. Musk har uttalt at han satte prisen til 420 dollar som en referanse til tallets betydning innen cannabis-kulturen, fordi han «trodde kjæresten ville synes det var morsomt»