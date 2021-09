OVERRASKELSE: Uzo Aduba har vært gift i et år. Her fra CNN sin årlige stjernehyllest i Naturhistorisk museum i USA.

Avslører hemmelig bryllup

«Orange Is the New Black»-stjernen Uzo Aduba har holdt giftemålet hemmelig for offentligheten frem til nå.

Av Eirik Wichstad

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Søndag feirer hun ettårs-jubileum med sin nye ektemann, filmskaperen Robert Sweeting.

Ekteskapet deres har vært ukjent helt frem til hun offentliggjorde overraskelsen på Instagram søndag og siterte «When Harry Met Sally»:

«Når du innser at du vil tilbringe resten av livet ditt med noen, så ønsker du at resten av livet skal ta til så fort som mulig», skriver hun i svermende ordelag på Instagram.

Hun skriver videre: «Mitt hjerte, min elskede – jeg er så glad for at livet mitt med deg begynte i fjor. Du er det beste som noensinne har hendt meg».

Kilder som People og The Hollywood Reporter har snakket med bekrefter at Aduba og Sweeting giftet seg for et år siden.

Da skal ha gitt sitt stille ja til hverandre under en hemmelig seremoni i New York.

Nyheten kommer nesten fire år etter at skuespilleren uttrykte hvor mye hun gledet seg over søsteren Chiomas giftermål.

– Det var utrolig, sa hun på talk-showet «Live with Kelly & Ryan» i 2017.

– Det var en så flott opplevelse. Hun giftet seg på Mallorca i Spania. Dette er det tredje bryllupet i vår familie, men meg og Cheech, siden vi er de nærmeste i alder, kommer vi alltid til å ha et bånd som da vi var romkamerater, fortsatte hun.

Aduba mistet moren sin i november i fjor, men delte det ikke offentlig før i april. I et intervju med People sa hun at hovedrollen hennes i serien «In Treatment» på HBO bidro til å bearbeide sorgen etter morens død.

– Det er aldri enkelt å miste noen. Det er sannelig ikke enkelt å holde avstand til det når karakteren du spiller opplever et lignende tap, fortalte hun til magasinet.