DØD: Olivia Newton-John ble 73 år gammel.

Olivia Newton-John er død

Den australske skuespilleren og sangeren er død. Hun ble 73 år gammel.

Olivia Newton-John skal ha sovnet stille inn på sin ranch i Sør-California.

Den verdenskjente skuespilleren og sangeren hadde sitt store gjennombrudd i musikalfilmen Grease, hvor hun spilte mot John Travolta.

På Newton-Johns egen Facebook har mannen bekreftet dødsfallet. Dødsårsaken er ikke kjent.

– Olivia Newton-John gikk fredelig bort på ranchen sin i Sør-California denne morgenen, omringet av familie og venner, skriver John Easterling, mannen til Newton-John.

GREASE: Musikalfilmen fra 1978 gjorde både Olivia Newton-John og John Travolta til verdenskjente skuespillere. GJENFORENT: Newton-John og Travolta stilte opp sammen i 2018 for å markere at det var 40 år siden «Grease» kom ut.

Fikk påvist kreft for første gang i 1992

Newton-John har levd med brystkreft i 30 år, men det er ikke bekreftet hvorvidt sykdommen medvirket til hennes død.

Newton-John fikk påvist brystkreft for første gang i 1992, men ble kreftfri etter behandling.

Det samme skjedde i 2013, men i 2019 fikk hun på nytt påvist kreft.

Vant fire Grammy-priser

Etter suksessen med «Grease» spilte skuespilleren i musikalen «Xanadu».

Hun har også gjort det stort som soloartist med fire Grammy-priser. På 70-tallet hadde hun flere store hiter som blant annet «If Not for You» og «Let Me Be There.»

SANGERINNE: Olivia Newton-John har også en solid karriere som artist bak seg. LEGENDER SAMMEN: Olivia Newton-John sammen med Cliff Richards i New York i 2005. SOVNET INN: Olivia Newton-John sovnet stille inn med familien rundt seg.

Hennes største hit som soloartist er «Physical» fra 1981.

Newton-John var også engasjert innenfor klima og dyrerettigheter.