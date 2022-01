COME ON, COME ON, COME ON: Peacemaker (John Cena) uten hjelm, men med rene klær, nyter regjeringens nye skjenkeregler.

TV-anmeldelse «Peacemaker»: Klovner i fred

HBO svarer på spørsmålet «hva hvis Åge Sten Nilsen var en TV-serie».

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Peacemaker»

Amerikansk komidrama i åtte deler

Med: John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Chukwudi Iwuji, Jennifer Holland, mf.l.

Serieskaper: James Gunn

Premiere på HBO Max torsdag 13. januar

DC-universets skakke filmkarriere nådde både sitt mest nydelig pompøse og sitt mest nydelig latterlige i 2021. Først reddet Zac Snyder 2016-fiaskoen «Justice League» med et fire timer langt og mektig (i ordets beste forstand) epos. Så løste James Gunn «The Sucide Squad» med en langt kortere og direkte idiotisk (i ordets beste forstand) reboot.

De som fulgte med til slutten fikk med seg at ryktene om Peacemakers død var sterkt overdrevet.

Serien som bærer karakterens navn fortsetter nøyaktig der «Suicide Squad» sluttet, med betuttet selverklært superhelt som egentlig ingen liker. Ved hjelp av litt dypstat-triksing og miksing blir han likevel en del av et nytt hemmelig etterforskningslag.

Så sklir historien avgårde i delvis kontrollert og passe ravende og ustyrlig retning. En retning som inkluderer nynazister med putevarmasker, «Men in Black»-aktige romvesener og en klemmende ørn.

LIVING IN MY FANTASY: Leota Adebayo (Danielle Brooks) gjør sitt beste for å forstå de nye koronaretningslinjene.

Langt fra like absurd og blodig som geniale «The Boys» eller «Invincible». Men hakket drøyere i humor og komposisjon enn den andre smått perifere DC-serien, «Doom Patrol».

Serieskaper James Gunn får nok en gang kombinere sin Marvel- og Troma-kompetanse til fulle. Denne gangen skrur han retromusikkengasjementet fra «Guardians of the Galaxy» litt fram i tid og gjør dypdykk i hårmetalens irrganger. Ekstremt mye skandinavisk sådann. Både fra svenske The Poodles og de legendariske finnene i Hanoi Rocks.

De som kommer best ut av det er derimot norske Wig Wam, som både har fått med Eurovision-låten sin fra 2005 og æren av å kle introen med «Do Ya Wanna Taste it?».

En intro som er så dustete og hysterisk morsom i all sin koreograferte absurditet at undertegnede for første gang på lenge ikke skippet introen. Selv etter sjuende episode.

Det summerer opp serien som sådann: Gledelig tullete underholdning der man ikke bør gruble for mye over logikken.

IN MY DREAMS: Du tror Adrian Chase (Freddie Stroma) jobber som pizzabaker, men han er egentlig en hemmelig superhelt. En slags en, i alle fall.

Så må det sies at de første episodene her er ganske følende og rastløse. Faktisk tar det tre episoder før «Peacemaker» finner formen.

Da har John Cenas hovedperson gått fra å være brautete, sosialt klønete og fullstendig ute av takt med samtiden, til å bli en både varm og likandes kar som elsker entusiastisk arenarock.

Robert Patrick («Terminator 2») gjør en iskald og nydelig absurd «hvit makt»-tolkning som Peacemakers far, mens Danielle Brooks («Orange is the new black») ikke helt får til sin agentrolle.

Freddie Stroma («Bridgerton») er langt over forventet kostelig som Peacemakers ufrivillige påheng Vigilante.

«Peacemaker. What a joke», slenger noen ut i fjorårets «Suicide Squad». Her har vitsen blitt både fjollete smart, utagerende dum og fullstendig klar over det.

Anmelderen har fått se sju av åtte episoder.

I VGs program Blåkkbøster får du flere film- og serienyheter: