KJENDISJAKT: Ålesund håpet at Kourtney Kardashian (t.v.) var i byen – men personen som ble fotografert ved Brosundet, var Sunna Wik (t.h.). – Det var veldig morsomt, sier sistnevnte om at et bilde av henne dukket opp i VG.

Sunnmøringer på kjendisjakt: − Det var full forvirring

De filmet, de knipset og kastet lange blikk – men ingen gikk frem og spurte hvem modellen var. For det kunne vel ikke være Kourtney Kardashian?

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Spekulasjonene om at søsteren til Kim, Khloé, Kendall og Kylie befant seg i byen, satte fyr på Ålesund i helgen, etter at realitystjernen la ut et bilde på Instagram.

Bildet viser jugendbyen fra Fjellstua mot Brosundet – og det var nettopp der at kjendisjaktende sunnmøringer bestemt mente de hadde sett henne fredag.

En kvinne i hvite klær utenfor Arkivet bar i Apotekergata, en vintage Porsche 911 skjødesløst parkert ved fortauskanten, en profesjonell fotograf ...

– Det var full forvirring blant de forbipasserende, sier Nana-Marie Dale Reichel til VG.

Se selv i galleriet under:

BERØMT: Kourtney Kardashian er en verdenskjent realitystjerne.

– Litt snarlik Kourtney

Hun forteller om sammenstimling av lokale folk, om «paparazzier» i bilene.

– De som var nærmest, så nok at det ikke var Kardashian. Andre var kanskje mer i tvil. Men ingen kom frem og spurte hvem hun var og hva som foregikk, sier Reichel.

Hun er daglig leder i motebutikken Dale Trend i Ålesund. Og den mystiske kvinnen er Sunniva Wik, som var fløyet inn i anledning fotograferingen.

– Sunniva kan være litt snarlik Kourtney Kardashian, men det var på ingen måte meningen at det skulle bli forviklinger eller misforståelser, sier Reichel.

Når sunnmøringer sier «snarlik», mener de til forveksling lik ...

HVEM ER DETTE? En VG-tipser sendte inn dette bildet, som de mener at ligner på Kourtney Kardashian og Travis Barker. Bildet viser imidlertid ingen Hollywood-stjerner, men Sunniva Wik på jobb for klesbutikken Dale Trend i Ålesund.

– Ikke ute etter å lure noen

Sunniva Wik (25) er ingen følger av Kourtney Kardashian (42) på Instagram og visste ikke at stjernen hadde lagt ut bilde fra Ålesund da hun stilte til fotografering fredag.

Hun fikk først i etterkant med seg at fotoseansen vakte oppmerksomhet.

– Spilte dere på forvirringen?

– Nei, vi var ikke ute etter å lure noen. Etterpå fikk jeg tilsendt bildet som sto i VG. Det var veldig morsomt, men vi gjorde bare hva vi hadde planlagt på forhånd, sier Wik.

Hun mener selv at Kourtney Kardashian og hun ikke er så like av utseende.

– Og det er jo vesentlig aldersforskjell, da, påpeker Sunniva Wik.

Reichel hos Dale Trend forteller at helgens «photoshoot» har vært planlagt i flere uker. Flere modeller har vist dame- og herreklær, bildene er markedsføring for nettbutikken.

– Vi så samme morgen at Kardashian hadde lagt ut bilde og tøyset om at vi ville snakke med henne og gitt et par antrekk, om hun kom forbi. Men det gjorde hun ikke ...

FERIETUR: Travis Barker og Kourtney Kardashian på ferie i Venezia i Italia for en uke siden.

Kourtney har den siste tiden vært på ferie med kjæresten Travis Barker. De har postet bilder fra Mexico, Italia og Frankrike. Og et oversiktsbilde av Ålesund – som skal være hentet fra nettet.

– Stilen er ikke hverdagskost

Den 42 år gamle modellen og forretningskvinnen ble verdenskjent gjennom realityserien «Keeping Up with the Kardashians». Hun har 141 millioner følgere på Instagram.

Tipsene raste inn til VG om at kjendisparet kunne være i Ålesund.

– Holdningene og stilen på klærne var ganske spot on etter det vi har sett på TV og i sosiale medier av paret. Den stilen er ikke hverdagskost i gatene i Ålesund, sier en kvinne til VG.

Thomas Bergseth (18) var blant dem som jaktet stjerneparet på byens restauranter. Mange samlet seg også på kaien den 50 meter lange yachten «Mercury».

Luksusfartøyet som ankom Ålesund forrige søndag, skal bli brukt til å spille inn en amerikansk realityserie «Below Deck», ifølge Sunnmørsposten.