TILBAKE: Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Faltskog og Bjørn Ulvaeus. Dette bildet er fra da de vant Eurovision med sangen «Waterloo» i 1974.

ABBA-comeback: Slipper nytt album

Popgruppen ABBA slipper ny musikk for første gang på nesten 40 år.

Publisert: Nå nettopp

Under en storstilt direktesending torsdag kveld er det ventet at den verdenskjente svenske popgruppen ABBA vil slippe ny musikk. Det skjer i så fall for første på nesten 40 år.

– Vi tok en pause på vårparten i 1982 og nå har vi bestemt oss for å avslutte den. Det sies at det er dumt å vente mer enn 40 år mellom album, så vi har spilt inn en oppfølger til «The Visitors», opplyser gruppa i en pressemelding.

ABBA slipper et nytt album med ti låter, bekrefter den ene av de to mannlige medlemmene, Benny Andersson overfor SVT.

– Når vi hadde de her to låtene så kjentes det lite tungt, «skal vi ikke gjøre noen flere?» og vi gjorde noen flere og det ble bra og siden tenkte vi at vi kjører videre og kjører et helt album, sier Andersson.

Direktesendingen sendes fra flere verdensmetropoler, blant annet New York, London, Berlin og Rio de Janeiro, og ikke minst ABBAs hjemby, Stockholm.

ABBA var på sitt største en av verdens største popgrupper, og har solgt millioner av album. Musikken deres har i nyere tid også nådde et nytt og yngre publikum gjennom blant annet «Mamma Mia»-filmene.

Gruppen fikk sitt store gjennombrudd etter Eurovision Song Contest i 1974 og er kjent for en rekke slagere, deriblant: SOS (1975), Dancing Queen (1976), Money, Money, Money (1976), Take A Chance On Me (1978), Chiquitita (1979), Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) (1979).