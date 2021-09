VÆRT VERGE I 13 ÅR: Jamie Spears har styrt det meste i datteren Britneys liv.

Ber offisielt om å avslutte vergemålet

Britney Spears kan notere seg nok en seier på vei mot å avslutte det omstridte vergemålet.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

Jamie Spears har offisielt bedt om at hans vergemål avsluttes, skriver NBC. Jamie Spears har sendt inn begjæringen til Los Angeles’ høyesterett, hvor saken har gått til stor medieoppmerksomhet.

I begjæringen står det at «dersom frøken Spears ønsker å avslutte vergemålet og mener hun kan styre sitt eget liv, så mener herr Spears at hun skal få den sjansen».

– Som herr Spears har sagt hele tiden, alt han ønsker er hva som er best for datteren, står det i dokumentet ifølge AP.

Dommeren i Los Angeles høyesterett, Brenda Penny, må godkjenne begjæringen før den er rettskraftig.

Det står også at omstendighetene er såpass endret at grunnlaget for et vergemål ikke lenger eksisterer.

Begjæringen må anses som en stor seier for Britney Spears. Faren har styrt det meste i livet til datteren de siste 13 årene.

I august ble det kjent at Jamie Spears har gått med på å tre til side.

Britney Spears har to ganger tidligere de siste to årene forsøkt å få faren fjernet som verge, og hun sier hun nekter å opptre før han gir fra seg kontrollen.

Britneys advokat Matthew Rosengart sendte i august inn en begjæring hvor han ba om at Jamie Spears fjernes og erstattes av en profesjonell revisor. Den skal behandles i retten 29. september.