TVILLINGER: Wanda (t.v.) og Vita Mashadi er søstre og influencere.

Wanda Mashadi bekrefter brudd med kjæresten

Wanda Mashadi skriver på Instagram at reisen videre for henne og kjæresten går som venner.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Takk for fine år sammen, ladden» skriver Wanda Mashadi på Instagram torsdag sammen med et bilde av henne og kjæresten.

Det var i januar 2021 at influenceren bekreftet at hun hadde fått seg kjæreste, som hun over lengre tid hadde omtalte som «askeladden» og «ladden» i podkasten til henne og tvillingsøsteren Vita.

«Våre veier har skilt seg, og reisen videre går som venner. Nå orker jeg ikke flere spørsmål om sivilstatusen min, og håper på litt fred og ro i tiden fremover», skriver hun på Instagram nå.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Mashadi, foreløpig uten å lykkes.

Siden forholdet ble kjent i fjor har Mashadi postet jevnlige bilder av de to. Gjennom tagger på Instagram, var det klart at kjæresten er Mats Sølland - og i november møtte de første gang sammen på rød løper, under premierefesten til «Da vi styrte internett».

I forkant av premieren fleipet Sølland med at han skulle ta med seg et manus for å takle den røde løperen. Han beskrev Wanda som «utrolig sosial, enkel å ha med å gjøre» og som en varm person. Da Wanda fortalte om kjæresten overfor VG, trakk hun frem at han er «veldig sosial, selvstendig, uhøytidelig og morsom».

Nå er altså forholdet over.

Wanda Mashadi ble kjent for mange da hun i 2015 deltok i «Robinson-ekspedisjonen» sammen med sin tvillingsøster Vita Mashadi. Senere, i 2017, fikk tvillingsøstrene sitt eget program på NRK1 som fikk navnet «Vita og Wanda».

I sommer var de begge med i «Kompani Lauritzen», som har vært en seersuksess på TV 2.