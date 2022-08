FORELDRE: Ida Gran Jansen og Eirik Lyssand har blitt foreldre for tredje gang.

Ida Gran Jansen har født sitt tredje barn

Fredag annonserte matinfluenseren, kjent fra «Hele Norge Baker», nyheten på Instagram.

Jansen (34) har to barn fra før sammen med kjæresten Eirik Lyssand (34), kjent fra TV-serien «Første date».

«03.08.22», skriver Jansen etterfulgt av et hjerte. Sammen med teksten har hun postet to bilder fra sykehussengen.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Jansen fredag.

Paret ble sammen høsten 2016, rett etter at Jansen var med i «Farmen». De hadde derimot kjent hverandre siden videregående, men hadde mistet kontakten.

Matinfluenseren deler jevnlig oppskrifter med sine 202 000 følgere på Instagram.

Det var i mars i år at Jansen delte på sin egen Instagram at hun ventet sitt tredje barn. Under et bilde av seg selv som holder på gravidmagen skriver hun «Hey you!».

Jansen har på sin Instagram fortalt at hun har opplevd at graviditeten har gått fort og viser forskjellene mellom de tre graviditetene.

Jansen ble først kjent da hun stakk av med seieren i TV-programmet «Hele Norge baker» i 2013. Siden den gang har hun gitt ut en rekke kokebøker og deltatt i «Skal vi danse» og «Farmen».

