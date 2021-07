BRUDD: Sophie Elise Isachsen, her fotografert på et litterært seminar i 2019. Foto: Vidar Ruud, NTB

Sophie Elise melder om brudd

Influencer Sopie Elise Isachsen skriver på Instagram at det er slutt mellom henne og kjæresten.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Bloggeren, forfatteren og selvbrunings-gründeren skriver på sin Instagram-konto onsdag at det er slutt mellom henne og Kasper Kristoffersen.

Hun deler nyheten med sine drøyt 500.000 følgere og skriver at det er for å slippe ytterligere spekulasjon.

Foto: Skjermdump fra Instagram

«Vi har hatt 5 fine år sammen som jeg aldri ville ha vært foruten ❤️

Dette er den eneste uttalelsen jeg vil komme med angående bruddet og jeg ber om respekt for privatlivet vårt i tiden som kommer.» skriver hun.

Ny leilighet

Meldingen kommer dagen etter at Sophie Elise kunngjorde at hun hadde kjøpt seg ny leilighet til 13 millioner kroner i Vika i Oslo.

Det var i 2017 Isachsen røpet at hun var blitt sammen med Kristoffersen.

Hun har senere fortalt at de to kjente hverandre da de var yngre, men at de da aldri var aktuelle for hverandre.

Hun har senere uttalt at hun liker å holde rommet med kjæresten «ganske privat», men hun har innimellom delt glimt av de to på sosiale medier.

Blant annet var han å se da hun tok reklamebilder av strikke-samarbeidet med Dorthe Skappel.

Sophie Elise har nylig hatt en pause fra sosiale medier mens hun var på innspilling av «Farmen kjendis» noen uker.

(Saken oppdateres)