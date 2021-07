25 ÅR UNG: – Jeg er også 25 år ung og forelsket, sier 51-år gamle Hjelmeland til Se og Hør. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Bjarte Hjelmeland har fått ny kjæreste

Skuespiller og sangeren Bjarte Hjelmeland (51) har funnet kjærligheten med sykepleieren Lars-Erik Syversen (25).

Av Kristoffer Solberg

Det bekrefter han overfor Se og Hør.

- Jeg kan bekrefte at jeg er stormende forelsket, sier Hjelmeland til ukebladet, som skriver at de to møttes gjennom felles bekjente i oktober i fjor.

Den folkekjære skuespilleren og sangeren er for tiden aktuell med forestillingen «Ja!», som skal gå på en rekke scener landet rundt i høst. En av disse er Chat Noir - hvor Hjelmeland og Syversen nylig dukket opp sammen på premieren til showet «Stardust», skriver ukebladet.

I januar i fjor ble det kjent at Hjelmeland hadde sagt opp stillingen sin som skuespiller på Nasjonaltheatret. Overfor VG understreket skuespilleren at beslutningen føltes «veldig riktig». Hjelmeland avvfeide at det lå noe dramatikk bak valget.

– Nei, på ingen måte, men det er klart at det har tatt lang tid å komme frem til at det er den veien jeg skal gå. Det er litt som å avslutte et kjærlighetsforhold. Men med så mange jern som jeg har og har hatt i ilden, så føltes det veldig riktig å avslutte dette arbeidsforholdet nå, sa Hjelmeland til VG den gang.

