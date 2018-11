TOPPER LISTEN: Forfatteren Jo Nesbø topper kjendislisten med over 25 millioner kroner i inntekt i 2017. Foto: Odin Jæger

Så mye tjente norske kjendiser i 2017

RAMPELYS 2018-11-07T07:23:58Z

Tre norske kjendiser tjente over ti millioner kroner i fjor. Akkurat som i 2016 er det forfatteren Jo Nesbø som ligger suverent på topp, etterfulgt av Alan Walker og Fredrik Skavlan. Han tjente forøvrig 12 ganger så mye som fredags-rivalen Anne Lindmo.

Publisert: 07.11.18 08:23 Oppdatert: 07.11.18 08:47

For Jo Nesbøs vedkommende viser tallene fra skattelistene for 2017 en nedgang fra 37 millioner i 2016 til i underkant av 26 millioner kroner i 2017. Alan Walker har en betydelig inntektsøkning fra 2 747 880 i 2016 til over 12 millioner i fjor.

Tredjemann på listen, Fredrik Skavlan ligger omtrent på samme inntektsnivå som i 2016 med 10.427.126 Selv om han i 2017 var på NRK, kan det likevel være interessant å merke seg at Anne Lindmo som han kjemper om seerne med hver eneste fredag, tjente 813 663 kroner i fjor.

Med henholdsvis 238.000 seere og 821.000 seere sist fredag, kan man ikke akkurat si at inntekten øker proporsjonalt i forhold til antall seere for Lindmos vedkommende.