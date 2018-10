FØRSTE GANG: I boken «Min historie» snakker Petter Northug jr. (32) for første gang om forholdet til Aylar Lie (34), som han hevder startet i Oslo natten etter at han hadde vunnet VM-gull på femmila i 2011. Foto: Hallgeir Vågenes / VG og Heiko Junge / NTB scanpix

Aylar Lie om boken til Northug: – Fikk vite om boken av journalist

Pokerspilleren Aylar Lie forlanger at Pilar forlag kutter avsnittene om henne fra den nyutgitte biografien til Petter Northug, og sier hun ikke ble kontaktet av forlaget før etter at boken var trykket opp.

Aylar Lie reagerer på uttalelsene til forelegger i Pilar, Magnus Rønningen, som hevder at pokerspilleren fikk tilsendt de delene av boken som omhandlet henne i forkant av utgivelsen.

– Jeg ble aldri kontaktet av forlaget før etter boken var trykket og i fanget på en journalist den 9. oktober, skriver Aylar i en SMS til VG.

Visste ingenting

Aylar, som også er kjent fra «Skal vi danse» og «Farmen kjendis», har satt advokat John Christian Elden (51) på saken.

Nå forlanger hun at forlaget kutter avsnittene om henne fra boken. Det kom som en overraskelse for forelegger Rønningen.

– Vi er overrasket, da vi hadde dialog med Aylar før boken kom ut. Da var hun positiv til å bidra i forbindelse med en TV 2-sending av boken, så vi er litt forvirret over utviklingen, skrev Rønningen i en e-post til VG fredag.

Aylar Lie hevder hun ikke visste om Northugs bok før en journalist i TV 2 tok kontakt med henne og fortalte at hun var med i boken.

– Han (journalisten) spurte om jeg kunne stille opp på et intervju når boken skulle høytleses på TV 2, forteller Aylar.

VG har fått se tekstmeldingen hvor journalisten sender Lie et bilde av Northug-boken i trykket versjon.

34-åringen forteller at forlaget først tok kontakt med henne to dager etter henvendelsen fra TV 2-journalisten.

– De sender avsnittet og spør om jeg vil høytlese dette. Det var utenkelig for meg å gå til angrep på en av Norges mest populære idrettsstjerner og et Stordalen-forlag når det er trykket en bok som skal fremstå som en dønn ærlig historie. Denne kampen vil jeg uansett komme til å tape fordi tilliten til folket ligger automatisk hos den populære idrettsstjerna og ikke meg dersom jeg står frem med hele sannheten, sier hun.

Tok kontakt etter boktrykk

Forelegger Magnus Rønningen bekrefter til VG at forlaget tok kontakt med Aylar to dager etter Aylar fikk vite om boken gjennom en journalist.

Så dere tok først kontakt med Aylar etter boken ble trykket?

– Etter trykking, før utgivelse, skriver Rønningen.

Hvorfor valgte dere å trykke boken med sensitiv informasjon før dere tok kontakt med Aylar?

– De aktuelle opplysningene ble i sin tid offentlig via et intervju med Aylar i Det Nye, med påfølgende bred medieomtale. Da hun fikk omtalen oversendt sammen med en forespørsel om å lese opp avsnittene om seg selv i en sending om boken på TV 2, var hun altså positiv til det. Vi registrerer at hun har skiftet mening i ettertid og forholder oss til det, svarer Rønningen.

– Jeg stilte opp i Det Nye i anledning kvinnedagen og tok opp et tabubelagt tema som mediene begynte å spekulere i. Jeg har aldri uttalt meg mer enn dette og avsnittet om meg i boken er direkte løgn, svarer Aylar.