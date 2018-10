SA «BOFF»: Morten Hegseth forteller at han fikk en skade i ryggen som gjorde at han trodde han måtte trekke seg. Foto: TROND SOLBERG/VG

Redd for at han måtte trekke seg fra «Skal vi danse»: - Jeg gråt masse

NYDALEN (VG) De syv gjenværende deltagerne har denne lørdagen tatt kontroll på det som skal vises på parketten. For VGTVs Morten Hegseth ble det en dramatisk uke på dansesenteret.

Forrige lørdag ble det danseduell mellom årets «Skal vi danse»-kjærestepar, Martine Lunde (22) og Alexander Sæterstøl (22). Det endte i en tårevåt affære da Sæterstøl måtte se seg slått .

For VGTV-programleder ble det dramatisk da det smalt i ryggen under dansetreningen. Han ble redd for at prolapsen han ble operert for i fjor, var tilbake.

– Det sa «boff» og jeg klarte ikke å gå. Fram til nå har jeg vært livredd, jeg så for meg at jeg måtte trekke meg, sier han til VG i pausen.

– Jeg gråt masse, innrømmer han.

De tre siste dagene har han vært til behandling, og lørdag er heldigvis ryggen fin.

Falt ut av dansen

Denne lørdagen er det deltagerne selv om har bestemt hva som skal skje, og to kjente fjes dukker opp under programmet - «Skam»-skuespiller Herman Tømmeraas og fjorårets «Skal vi danse»-vinner Helene Olafsen.

Tømmeraas skal på parketten med kjæresten Amalie Snøløs. De to danse med Snøløs’ dansepartner Jørgen Nilsen og hans kjæreste Helene Olafsen. Sistnevnte bekreftet at de var et par for kort tid siden.

Det er ikke første gang en «Skam»-skuespiller dukker opp i programmet - i fjor gikk Cengiz Al helt opp til en andreplass i konkurransen. De to «Skam»-kollegene er også meget habile dansere på fritiden.

For Jan Gunnar Solli gikk det ikke helt etter planen under dansen, et øyeblikk falt han ut av koreografien. Han hentet seg imidlertid inn igjen.

Firte seg ned fra taket

Flere av deltagerne ga seg selv en skikkelig utfordring. Sophie Elise Isachsen dro til med Bollywood-dans og ble belønnet med 37 poeng av dommerne. Thea Næss, som forrige uke fikk full pott, firte seg ned til dansegulvet i slør fra taket.

Dommerne var imidlertid noe skeptisk til sistnevnte.

– Akkurat i dag tenker jeg at det enkle hadde vært det beste. For meg var ikke dette din beste prestasjon, sa Merete Lingjærde.

Kickbokseren fikk sin dårligste score så langt i konkurransen - 27 dommerpoeng.

Isachsen fortalte til VG i pausen at dette var lørdagen hun har vært mest nervøs i forkant av. Hun er strålende fornøyd med både framførelsen og dommernes tilbakemelding, men avslører at hun fortsatt er nervøs når stemmene skal telles opp.

– Jeg skal ikke lyve og si at det ikke føles bra, men jeg føler meg ikke trygg, sier hun.

Finaleaksjer

For Morten Hegseth gikk det imidlertid strålende, han fikk sin første 10-er og svarte dommer Tore Pettersen med å gi et kyss på kinnet.

– Du legger liksom aksjer for å komme til finalen, sa Egor Filipenko til applaus fra salen.

Tidligere denne lørdagen avslørte et knippe «Skal vi danse»-deltagere hva de måtte gjøre av ritualer før de kom på dansegulvet . En av dem fortalte blant annet at hun kuttet ut både sukker og koffein før hun skulle svinge seg.