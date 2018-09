DRISTIG: Lourdes Leon Ciccone overlot lite til fantasien på catwalken i New York i tirsdag. Foto: Masato Onoda/WWD/REX/Shutterstock /

Madonnas datter overrasket alle

RAMPELYS 2018-09-12T20:30:17Z

Lourdes Leon Ciccone (21) styrer som regel unna rampelyset, men denne uken gjorde hun et frekt unntak.

Publisert: 12.09.18 22:30 Oppdatert: 12.09.18 23:33

21-åringen viste seg i et antrekk som langt på vei får mammas gamle pop-habitter til å fremstå som prektige, da hun spradet ut på catwalken i New York tirsdag.

Når Madonnas datter viser seg i offisielle sammenhenger, er det gjerne som tilskuer på motevisninger. Denne gangen var hun blant modellene. Det skal ikke ha vært forhåndsannonsert at popstjernedatteren var blant trekkplastrene til kolleksjonen Gypsy Sport.

Amerikanske People skriver at Lourdes var en stor overraskelse for publikum. Madonna selv ser ut til å ha glimret med sitt fravær.

People skriver også at 21-åringen vakte oppsikt med ubarberte legger. Det er imidlertid ikke første gang hun slår et slag for kroppshår.

På nyttårsaften postet Madonna et bilde av seg selv og datteren , der Lourdes viser at hun lar håret i armhulene gro fritt.

Selv om Lourdes sjelden figurerer i jetsett-sfæren, har hun figurert som trekkplaster i kampanjer før, som for Stella McCartneys parfyme i 2016. I 2011 gjorde hun også en aldri så liten catwalk-opptreden sammen med Kelly Osbourne under Madonnas Material Girl-show.

Lourdes’ far er Madonnas cubanske ekskjæreste Carlos Leon, som popdronningen brøt med i 1997.

Madonna har seks barn, og Lourdes er det eldste. Hun har sønnen Rocco med eksmannen Guy Ritchie og er i tillegg mor for adoptivbarna David, Mercy James, Esteree og Stelle .

