TREBARNSFORELDRE: Kim Kardashian og Kanye West fikk en liten jente i januar. Foto: EDUARDO MUNOZ / X01440

Kim Kardashian viser frem babyen for første gang

Publisert: 27.02.18 00:17

RAMPELYS 2018-02-26T23:17:25Z

Realitystjernen har lagt ut bilde i sosiale medier av den seks uker gamle datteren.



Under bildet har hun skrevet «Baby Chicago», som er navnet på det nyeste medlemmet av familien Kardashian-West. Datteren ble født i midten av januar etter å ha blitt båret frem av surrogatmor.

På det nye bildet har både mor og datter blitt utstyrt med humoristiske ører og neser via et filter på Instagram:

Fra før har paret datteren North West (4) og sønnen Saint West (2).

Det var i september i fjor at paret kunne avsløre at de ventet barn nummer tre, og at de denne gangen hadde valgt å benytte seg av surrogatmor.

Kim fikk svangerskapsforgiftning i begge de tidligere svangerskapene, og da førstemann kom til verden hadde hun fastvokst morkake. På grunn av risikoen ble det derfor keisersnitt da sønnen ble født for to år siden.