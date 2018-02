KREMERES: Onsdag ble det kjent at halvparten av prinsens aske skal spres over det danske farvann, mens resten skal plasseres i den private delen av Fredensborg Slotshave. Foto: Solberg, Trond

Prinsens aske spres over dansk farvann

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 14.02.18 13:12

Prins Henrik får ønsket sitt oppfylt om ikke å bli begravet ved siden av dronning Margrethe.

På sensommeren i fjor uttrykte nå avdøde prins Henrik av Danmark i et intervju med danske Se og Hør sin misnøye med måten han ble behandlet på i den danske kongefamilien.

Uka før hadde det kommet fram at prins Henrik, på tvers av tradisjonen ikke ønsker å bli begravet ved siden av dronning Margrethe i en sarkofag i Roskilde Domkirke den dagen han går bort.

I forlengelsen av prinsens uttalelser ble ble det i en pressemelding fra det danske kongehuset litt senere opplyst at prins Henrik hadde svekket helse.

«Det er med inderlig beklagelse at Hennes Majestet Dronningen har bedt hoffsjefen meddele:

I forlengelse av et lengre utredningsforløp og nå sist en rekke undersøkelser foretatt i løpet av sensommeren, har et spesialistteam vad Rikshospitalet nå konkludert at Hans Kongelige Høyhet prins Henrik lider av demens», sto det i pressemeldingen.

Nå er det imidlertid klart at prinsen får ønsket sitt oppfylt. Onsdag ble det nemlig kjent at bisettelsen skal finne sted i Christiansborg Slotskirke, og at halvparten av prinsens aske skal spres over det danske farvann, mens resten skal plasseres i den private delen av Fredensborg Slotshave.

Tidspunktet for når asken skal spres er ennå ikke satt, men kongehuset opplyser, ifølge Ekstrabladet, at det blir i form av en privat seremoni.

Bisettelsen skal finne sted 20. februar klokka 11. Etter den avdødes eget ønske blir bisettelsen avholdt i form av en mindre seremoni, kun med nærmeste familie og venner til stede.

Kongehuset har, ifølge Ekstrabladet, ikke ønsket å si noe om gjestelisten, eller om andre kongelige vil være til stede i bisettelsen.

De ønsker foreløpig heller ikke å si noe om dødsårsaken.