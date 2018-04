MÅTTE AVSLØRE TRIKS: David Copperfield ble tvunget til å røpe et av trylletriksene sine i retten i Las Vegas. Foto: DANNY MOLOSHOK / X01907

David Copperfield i retten: – Slik tryllet jeg bort folk fra scenen

Publisert: 20.04.18 08:24

Magikeren måtte røpe trylletriks etter å ha blitt saksøkt av mann som hevder han fikk en hjerneskade og kroniske smerter etter å ha blitt tryllet bort på scenen.

Det er en den britiske turisten Gavin Cox (58) som har saksøkt David Copperfield (61), og dermed tvunget tryllekunstneren til å røpe et av sine mest verdifulle triks.

Cox hevder han ble alvorlig skadet da han ble «tryllet bort» av Copperfield under et av showene hans. Han falt under «forsvinningen» og slo skulderen ut av ledd. Briten hevder han i ettertid har slitt med kroniske smerter, og at han pådro seg en hjerneskade i fallet, melder BBC.

Tilfeldig plukket ut

Trylletrikset , «Lucky #13» som det kalles, innebærer at Copperfield får 13 av showets gjester til å forsvinne fra scenen. De 13 blir tilfeldig plukket fra salen og dratt opp på scenen der de plutselig «forsvinner», for så – få minutter senere- å dukke opp bakerst i salen igjen.

Frykter økonomisk tap

Copperfield, som er verdens best betalte tryllekunstner, har lenge nektet å avsløre hvordan han får de 13 til å forsvinne. Ifølge Copperfields advokater fordi dette kan føre til store økonomiske tap for den kjente magikeren.

Retten i Las Vegas avviste dette argumentet, og produsenten for showet, Chris Kenner, ble dermed nødt til å røpe hemmeligheten bak forsvinningsnummeret.

Smugles gjennom trange ganger

I det teppet faller blir de 13 utvalgte hastet gjennom trange ganger bak scenen og gjennom hotellet, frem til de ender opp bakerst i salen der publikum sitter.

Det var på denne turen Cox falt og skadet seg.

Ifølge Cox advokat, Benedict Morelli, er det Copperfield og apparatet rundt ham sitt ansvar å sørge for at området der publikummere ferdes er trygt. Advokaten hevder det var bygningsmateriale og støv i gangene som førte til at Cox falt. Dette stiller Copperfield seg utenforstående til. Han mener gangene var ryddige, og at det er derfor er Cox sin egen feil at han skadet seg.

Hans egen feil

– Mr. Cox falt ikke, han snublet, sa advokat Jerry Popovitch i retten. Popovitch representerer hotellet i den pågående rettssaken.

Copperfield har gjennomført forsvinningsnummeret tusenvis av ganger tidligere, og aldri opplevd noen uhell. På spørsmål fra Morelli om han ikke føler ansvar for at en av deltagerne i showet hans blir skadet, svarer magikeren følgende:

– Det kommer helt an på hva som har skjedd. Hvis jeg hadde gjort noe feil, ville det vært mitt ansvar.

Rettssaken fortsetter, og Copperfield skal vitne igjen førstkommende tirsdag.

