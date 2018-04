FORLOVET: Richard Gere gifter seg med kjæresten Alejandra Silva om tre uker, melder svenske Aftonbladet. Foto: AMMAR AWAD / REUTERS

Richard Gere gifter seg for tredje gang

Publisert: 15.04.18 16:43

Richard Gere planlegger bryllup med sin 32 år yngre kjæreste.

Richard Gere (68) skal ifølge spanske ABC gifte seg med kjæresten Alejandra Silva (35) den 5. mai.

Silva og Gere møttes i Italia i 2014, da Gere besøkte hotellet hun drev med sin daværende ektemann, skriver Aftonbladet . Ett år senere, i juni 2015, ble forholdet kjent, og paret har siden den gang hatt et langdistanseforhold. Mens Gere bor i USA er Silva bosatt i Spania.

Det var i november i fjor at ryktene om et forestående bryllup begynte å svirre, etter at Silva ble avbildet med en ny diamantring på fingeren. Paret har ikke selv bekreftet at de skal gifte seg, men ifølge spanske ABC planlegger de å holde et lite, privat, bryllup i Washington om tre uker.

Det er ikke første gang skuespilleren går til alters. Gere har vært gift to ganger tidligere, første gang med supermodell Cindy Crawford . Paret var gift fra 1991 til 1995. Gere giftet seg deretter med Carey Lowell. Ekteskapet med Lowel varte i ti år, paret gikk fra hverandre i 2012.

